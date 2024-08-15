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影／蘆洲轎車一個左轉…未禮讓直行貨車 撞個正著還殃及池魚
新北市蘆洲區三民路與保和街口今天凌晨發生兩車碰撞事故，現場波及兩輛機車釀4車事故，所幸沒有人受傷，事故雙方駕駛沒有酒駕，肇因待查。
據了解，嚴姓男子（29歲）今天凌晨4時左右駕駛一輛汽車，疑未禮讓直行車先行，欲從新北市蘆洲區三民路左轉駛入保和街，不慎與對向林男（58歲）所駕駛貨車發生碰撞，導致汽車向左旋轉直撞中央分隔島路燈，貨車則向右偏移衝撞路旁臨停兩輛機車，再向右旋轉90度逆向止停路中。
警方表示，事故現場沒有人受傷，雙方沒有酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。
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