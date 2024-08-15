影／台中男開Lexus休旅載妙齡女 自撞分隔島昏迷進加護病房

台中市梁姓男子在今天凌晨零時許，駕駛Lexus休旅車載許姓女子，行經西屯區龍潭路時，疑不熟路況，自撞分隔島，梁與許女頭部、全身有多處受傷，消防人員救出時，梁已昏迷，目前仍在加護病房急救，梁是否有酒駕，尚待後續抽血查明，全案肇因初判是未注意車前狀況釀禍。

經查，案發的西屯區馬龍潭路、龍富路五段是無號誌路口，梁男（49歲）在今天凌晨零時許，駕駛駛Lexus休旅車載許姓女子（27歲）行經該處時，疑夜間路況不熟而其前車頭不慎自撞龍富路五段中央分隔島而肇事，休旅車車頭毀損，二人受困車內，消防隊救出時，二人有頭部撞傷、多處受傷等傷勢，梁昏迷意識不清，送醫急救後，仍在加護病房。

警方已報請台中地檢署核發鑑定許可書，釐清梁是否酒駕，初判肇事原因是駕駛恍神分心，未注意車前狀況；詳細事故原因交由交通警察大隊分析研判。