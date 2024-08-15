虐嬰致瘀青 托嬰中心無限期停業

未滿1歲幼兒送到高檔托嬰中心，身上出現手指印瘀青疑遭虐。圖／讀者提供 道禾集團位於竹縣竹北高檔托嬰中心傳出虐嬰，家長上月15日通報竹縣府，不到1歲幼兒身上有多處瘀青，檢視監視器畫面還發現托育員將幼兒綁在椅上哭、罵幼兒是屎。該中心案發後暫停招生、解聘托育員，宣布無限期停業；縣府指出，將裁處托育員，最高可罰60萬元，後續檢視托嬰中心是否督導不周，嚴重可要求停辦。

衛福部保護司表示，已接獲竹縣社會處責任通報，依刑法「重傷」定義，該案不屬重大兒虐事件，但仍涉及肢體虐待、限制自由等不當對待行為。社會處對機構、行為人管理是否有失、辦理教育訓練等會進一步討論。

據家長投訴指出，才11個月大幼兒送去托嬰中心不到2個月，身上常出現不明傷痕，但都被老師搪塞而過，直到出現手指印瘀青才驚覺不對勁，懷疑遭虐待。社會處7月15日獲報派員了解。

家長檢視查扣的30天內監視器畫面，赫然看到幼兒送到托嬰中心後，至少被綁在椅子上2小時以上，期間不給水喝，讓小孩哭到睡著。

據了解，該托嬰中心收費高昂，僅註冊費5萬多元，每月還要繳交上萬元學費，由2名托育員照顧8名幼兒。事發後托嬰中心開除2名托育員，但家長不滿，業者竟還一度希望家長不要追究、給托育員一條生路。

道禾集團昨回應，確實有幼兒未被妥適照顧，並向社會大眾與當事者家長道歉，集團對發生孩子保育不當行為，深感愧疚與自責，面對各方的責難也坦誠面對。