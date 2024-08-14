晚間突宣布無限期停業 道禾竹北托嬰中心涉虐嬰道歉了

道禾竹北托嬰中心驚傳虐嬰事件，有家長投訴孩子身上出現不明傷痕，經通報縣府後檢視監視器還赫然發現孩子被綁在椅子上不給水喝，還有孩子遭辱罵等情形，縣府已介入調查。托嬰中心執行長曾國俊今晚宣布涉事托嬰中心決定「無限期停業」，並向社會大眾與當事者家長道歉，集團對發生孩子保育不當行為，深感愧疚與自責，面對各方的責難也坦誠面對。

曾國俊表示，道禾竹北托嬰中心因保育不當事件，接受家長的申訴與新竹縣政府社會處的調查，目前正在審理中，道禾全力配合調查，也努力與申訴家長溝通。事件發展至今，集團對孩子保育不當行為，深感愧疚與自責，面對各方的責難也坦誠面對。

道禾指出，團隊們為了預防相同保育問題的發生，並確保高標準的保育品質，細心而嚴謹的研討，雖今天申請停業3個月進行改造工程，但仍覺不夠到位。面對近日來自各方的關切，耗費社會資源，並為當事家長帶來愁煩與煎熬，現為道禾的家長、學生、教職員以及民眾的擔憂與關切詢問，感到非常難過。

據了解，道禾為進行內部管理改善，今天先是表態將向新竹縣政府社會處提竹北托嬰中心暫時停業申請，預計從8月29日停業至年底12月31日，不過經校務會議決議，決定向社會處申請「無限期停業」 。

2名涉事托育人員已在8月1日遭到道禾以影響托嬰中心聲譽、違反公司守則為由資遣。社會處仍將召開專家會議，依違反兒少法對托育員處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並擬根據調查結果，對托嬰中心開罰6萬元以上、60萬元以下罰鍰。