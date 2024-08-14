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台北小巨蛋旁驚悚車禍...轎車突衝上人行道撞3人 70歲婦人傷重不治

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市南京東路四段上小巨蛋旁周邊，今下午5時許發生嚴重車禍，56歲葉姓男子疑因精神不濟，誤踩油門衝上人行道，造成3名行人受傷，其中70歲婦人當場已無呼吸心跳，送醫宣告不治，葉男涉嫌過失致死及過失傷害罪嫌，目前由警方製作筆錄，詳細肇事原因尚待調查。

松山警分局指出，葉姓男子14日下午5時許，開車送貨後要回家，行經松山區南京東路四段，行經南京寧安路口時，從第二車道偏向右偏行至人行道，前車頭撞到3名行人，分別為70歲張姓婦人，當場失去生命徵象，送醫宣告死亡；24歲鄭姓女子左腳大拇指骨折；49歲王姓男子左手手肘擦挫傷。

警方指出，葉姓駕駛在場施以酒測，酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清，目前由東社所製作筆錄，稍早鑑識小隊到場採證，待鑑識採證完畢後，再通知交通大隊派拖吊車將暫留保管葉男車輛。松山分局呼籲，駕駛車輛應考量自身駕駛精神狀況，切勿貿然上路，造成他人及自身危害。

葉姓男子疑因精神不濟，誤踩油門衝上人行道，造成3名行人受傷，其中70歲婦人送醫宣告不治。記者蕭雅娟／翻攝
葉姓男子疑因精神不濟，誤踩油門衝上人行道，造成3名行人受傷，其中70歲婦人送醫宣告不治。記者蕭雅娟／翻攝
葉姓男子疑因精神不濟，誤踩油門衝上人行道，造成3名行人受傷，其中70歲婦人送醫宣告不治。記者蕭雅娟／翻攝
葉姓男子疑因精神不濟，誤踩油門衝上人行道，造成3名行人受傷，其中70歲婦人送醫宣告不治。記者蕭雅娟／翻攝
葉姓男子疑因精神不濟，誤踩油門衝上人行道，造成3名行人受傷，其中70歲婦人送醫宣告不治。記者蕭雅娟／翻攝
葉姓男子疑因精神不濟，誤踩油門衝上人行道，造成3名行人受傷，其中70歲婦人送醫宣告不治。記者蕭雅娟／翻攝

人行道 傷害罪 小巨蛋 過失致死

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