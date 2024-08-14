苗栗南坑山2人迷途失聯 消防冒雨41小時成功救援

2名男子11日在苗栗縣泰安鄉南坑山域迷途，致電友人求援後，手機即失去聯繫。苗栗縣消防局獲報，在缺乏座標定位等資訊下入山冒雨搜救，所幸歷經41小時成功尋獲2人。

苗栗縣消防局今天指出，11日晚間7時許接獲報案稱，2名山友於泰安鄉象鼻村南坑山山域迷途失聯，第五大隊象鼻分隊徹夜集結救災人員擬定搜救路線，入山搜救。

搜救人員指出，南坑山並非熱門登山路線，山區路徑不明顯，且入山救援時天候不佳，雨勢龐大，沿途溼滑、落石頻繁，加上失聯民眾手機不通，在缺乏座標定位等資訊下有如大海撈針，僅能根據報案友人提供線索推敲研判失聯者可能位置。

消防局第五大隊表示，12日晚間先在苗栗、台中交界的永安山三角點附近尋獲其中1名登山客，後續在這名登山客描述引導下，13日中午再於雪山坑林道尋獲另名走散的登山客。

消防局指出，經出動23人次、歷經41小時救援，所幸順利完成救援任務，獲救的2名山友體力透支但意識皆清楚，無需送醫。

苗栗縣消防局提醒，勿自行攀登沒人跡的山路，應找具有登山經驗及專業知識人員擔任領隊，且近期山區氣候變化大，登山前注意天氣狀況，如攀爬長時無訊號的山域，建議攜帶衛星電話，萬一發生意外事故勿慌張，撥打119或112請求救援。