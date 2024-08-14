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酒後又滋事...本土演員「黑支」涉嫌辱罵自助餐店主 拿椅子砸傷人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

知名本土藝人「黑支」陳清達今天凌晨在彰化市中華西路一家自助餐店，酒後對周姓店主大聲辱罵，吳姓男子於是拿手機拍攝錄影，陳發現後，便與吳發生爭吵，陳涉嫌拿椅子打傷吳男，事後各自到醫院就醫，吳表示將對陳清達提出傷害及公然侮辱告訴。

曾經在電視劇「台灣龍捲風」飾演「黑支老大」的演員陳清達，個性火爆，曾經因故打過醫院醫護人員、警察吃過官司。但他也熱心公益，今年二月才應台中市烏日警分局邀請，義務拍攝防搶宣導短片，除支援了攝影和編劇，讓短片得以順利拍攝。

彰化警分局指出，陳清達是在今天凌晨0時39分許，在彰化市中華西路一家自助餐店，酒後因故對周姓店主大聲辱罵，一旁的吳姓男子即拿起手機錄影，在過程中，被陳發現，兩人因此發生口角及肢體衝突。陳進而涉嫌拿起椅子攻擊吳男，造成吳的手部、背部及頭部受傷，陳則是手部受傷。

彰化警分局莿桐派出所接獲報案，員警到場時，現場已沒再打架，警方說，陳清達稱有飲酒，警方即為他們酒測，陳清達酒測值達1.04，超過標準值，吳的酒測值則是0。雙方表示都受傷，警方先行將二人分別送往秀傳及漢基醫院治療。

吳男表示將控告陳清達涉嫌傷害及公然侮辱；記者欲採訪陳清達的說法，未能取得聯繫。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

知名本土藝人「黑支」陳清達今天凌晨在彰化市一家自助餐店，涉嫌酒後拿椅子打傷人。圖／民眾提供
知名本土藝人「黑支」陳清達今天凌晨在彰化市一家自助餐店，涉嫌酒後拿椅子打傷人。圖／民眾提供
知名本土藝人「黑支」陳清達今天凌晨在彰化市一家自助餐店，涉嫌酒後拿椅子打傷吳姓男子，吳表示將提出告訴。圖／民眾提供
知名本土藝人「黑支」陳清達今天凌晨在彰化市一家自助餐店，涉嫌酒後拿椅子打傷吳姓男子，吳表示將提出告訴。圖／民眾提供
知名本土藝人「黑支」陳清達今天凌晨在彰化市一家自助餐店，涉嫌酒後拿椅子打傷人。圖／民眾提供
知名本土藝人「黑支」陳清達今天凌晨在彰化市一家自助餐店，涉嫌酒後拿椅子打傷人。圖／民眾提供

公然侮辱 彰化 椅子 自助餐店 酒測

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