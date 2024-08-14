快訊

泰國總理賽塔遭解職！上任不到一年 憲法法庭今裁定違憲

新品開玩！Pixel 9 Pro Fold一鍵變小孩拍照救星 2款Pixel 9粉色大不同

張國煒獨得「逾百億遺產」！纏訟8年 最高法院判張榮發遺囑有效確定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑曾與家人爭執...新北20歲女衝出家門 今從高處墜落亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區今早發生一起墜落意外，1名20歲張姓女子被人發現倒臥路邊，救護人員到場已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。據了解，死者今早疑曾與家人發生激烈爭執，初步排除沒有外力介入，警方今天將報請檢察官相驗，進一步確實死亡原因。

新北市消防局今天上午6時54分獲報，中和區1名年輕女子倒臥一棟社區大樓旁路邊，救護人員到場，發現該名女子已無生命跡象，AED不建議電擊，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

據了解，死者為年僅20歲的張姓女子，清晨疑曾與家人發生激烈口角爭執，隨即衝出家門不知去向，其家人報警後至社區頂樓找尋未見人影，獲報趕抵現場員警則發現張女已倒臥在社區後方路邊。

中和警方調閱社區監視錄影畫面，發現死者為獨自1人搭乘電梯至頂樓並爬至牆外，並無發現有外力介入，今天將報請檢察官相驗，進一步確實死亡原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市中和區今早發生一起墜落意外，1名20歲張姓女子被人發現倒臥路邊，救護人員到場已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。示意圖。圖／聯合報系資料照
新北市中和區今早發生一起墜落意外，1名20歲張姓女子被人發現倒臥路邊，救護人員到場已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。示意圖。圖／聯合報系資料照

中和 家人 檢察官

延伸閱讀

暖！張愛晶淚辭新北新聞局長 侯友宜喊：永遠歡迎回來

張愛晶辭新北新聞局長 侯友宜：敬業如職場阿信

遭審計處批青年保險效益差 新北：已提高保費、放寬投保年紀

新北鼓勵參與宮廟中元普渡 捐物資作公益

相關新聞

疑曾與家人爭執...新北20歲女衝出家門 今從高處墜落亡

新北市中和區今早發生一起墜落意外，1名20歲張姓女子被人發現倒臥路邊，救護人員到場已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。據...

雷雨狂炸...北市果菜工程3工人被雷擊 1人意識不清已恢復

氣象署今針對北市萬華以外行政區發布大雷雨訊息，消防局今天下午也接獲萬大路的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程通報，指有工...

屏縣墾丁後壁湖海域傳意外...3人潛水溺水 釀1死兩傷

屏東縣消防局今天12點41分接獲報案，在恆春核三廠左側出水口有3名潛水客2女1男，因不明原因溺水，男性潛客上岸求救，兩名...

果菜市場工程3工人遭雷擊 北市勞檢處命停工、開罰

台北市萬大路第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程通報，有工人進行高空吊掛作業時，疑因今天下午的大雷雨導致雷擊，打到工程吊臂...

1歲嬰滿身淤青⋯竹北托嬰中心傳虐嬰 衛福部：地方認定不屬重大兒虐事件

道禾集團位於竹北的托嬰中心傳出虐嬰事件，未滿1歲幼兒身上多處瘀青，還被綁在座椅上數小時。衛福部保護司表示，已接獲新竹縣社...

「漂亮小姐喜歡嗎？」男網路販菸毒 新莊警逮捕送辦

蕭姓男子透過網路社群X販賣毒品彩虹菸，昨天新莊警方網路巡邏發現，誘出蕭男於苗栗縣苗栗市經國路三段交易，當場查獲毒品卡西酮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。