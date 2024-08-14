疑曾與家人爭執...新北20歲女衝出家門 今從高處墜落亡

新北市中和區今早發生一起墜落意外，1名20歲張姓女子被人發現倒臥路邊，救護人員到場已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。據了解，死者今早疑曾與家人發生激烈爭執，初步排除沒有外力介入，警方今天將報請檢察官相驗，進一步確實死亡原因。

新北市消防局今天上午6時54分獲報，中和區1名年輕女子倒臥一棟社區大樓旁路邊，救護人員到場，發現該名女子已無生命跡象，AED不建議電擊，緊急送醫搶救後仍宣告不治。

據了解，死者為年僅20歲的張姓女子，清晨疑曾與家人發生激烈口角爭執，隨即衝出家門不知去向，其家人報警後至社區頂樓找尋未見人影，獲報趕抵現場員警則發現張女已倒臥在社區後方路邊。

中和警方調閱社區監視錄影畫面，發現死者為獨自1人搭乘電梯至頂樓並爬至牆外，並無發現有外力介入，今天將報請檢察官相驗，進一步確實死亡原因。

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