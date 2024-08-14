影／三重警員受理失蹤報案 隔日休假返鄉竟在台中尋獲

新北市三重區日前有1名36歲男子被父親通報失蹤，警方查出他搭車到了彰化。受理報案的警員隔天剛好休假返鄉台中，聽說男子出現在附近，花了2多個小時，竟然被他找到人，接著又在車站花3小時等家屬趕去接回，終於讓事件完滿落幕。

三重警分局大有派出所上個月31日下午，衝進1名63歲男子，焦急聲稱兒子離家失聯請求協尋，值班警員許均豪依規定受理報案，並調閱數十支監視器沿途追查，發現他兒子攔計程車到三重交流道附近客運站，改搭國道長途巴士至彰化，下車之後不見蹤影。

警方還在設法尋人，隔天這名父親又打電話到派出所，才鬆口說明兒子是身心障礙者，生活難以自理，請求透過手機緊急定位。值班警員鄭謹謙隨後申請定位，發現人的位置在台中、彰化一帶並無移動。

巧合的是，前一天受理報案的警員許均豪剛好休假返鄉台中，得知訊息後，立刻搭車前往手機定位點附近尋找，花費2個多小時查訪各超商、客運站、廣場等公共場所，總算在台中烏日的台鐵成功車站內找到人，但是無論怎麼問話，他都不回答。