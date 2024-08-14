聽聲辨位？台64線聯結車自撞「折甘蔗」 司機竟摔落右側護欄外水溝
新北市八里地區午後下大雨，台64線快速公路東向觀音隧道前，下午2時許有1輛聯結車自撞右側護欄「折甘蔗」。警方和消防隊趕抵，第一時間找不到人，聽聲辨位發現63歲司機，竟然摔落在右側護欄外的水溝裡，全身擦傷被救起送醫。
這輛聯結車在大雨中行駛，不明原因失控撞護欄，呈現俗稱「折甘蔗」的狀態，車門在撞擊中開啟，司機和車內物品都被甩出車外，但是駕駛座在左側，司機竟被拋甩到右側路緣護欄外的水溝裡。
救援人員一時找不到人，後來聽見哀號聲，才發現李姓司機全身多處擦挫傷，在護欄外的水溝，意識清醒被救護車送往淡水馬偕醫院。詳細車禍原因尚待釐清，現場占用外側車道，員警加強疏導並通知拖吊車協助排除。
新北市消防局第三大隊長陳志德呼籲，發生車禍高速撞擊時，切勿任意移動患者、趕緊打119報案，應使患者維持呼吸道暢通並保護頸椎，避免造成再次傷害。
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