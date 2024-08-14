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雷雨狂炸...北市果菜工程3工人被雷擊 1人意識不清已恢復
氣象署今針對北市萬華以外行政區發布大雷雨訊息，消防局今天下午也接獲萬大路的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程通報，指有工人進行高空吊掛作業時，疑因雷擊打到工程吊臂導電波及3名地面工人，1人短暫意識不清，現已清醒，生命徵象正常，已送台大醫院；另2人自行就醫。勞檢處已派員前往工地現場檢查有無違反相關作業規範。
北市災防辦公室表示，今天下午的大雷雨，最大時雨量為松山區民生國中39毫米，包括萬華、中正、大安、大同、文山、士林及北投區等都發布有大雷雨即時訊息，預估下午3時後，市區仍可能有午後雷雨發生。
至於中和及新店，則因持續有強對流發展，預估稍晚可能東移影響到文山、中正、大安及信義區，未來1小時最大時雨量達20毫米以上。
北市災防辦表示，儘管目前尚無積淹水災情通報，但消防局稍早接獲萬華區萬大路的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，疑因雷擊打到工程吊臂導電波及3名地面工人，導致3人就醫。
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