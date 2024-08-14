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萬華吊車被閃電打到 3工人「間接雷擊」...1人當下說不出話來

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市午後下起雷陣雨，位處萬華的第一果菜批發市場正進行改建工程，今天下午傳出有3名工人遭間接雷擊，其中1名工人傷勢較嚴重，雖然沒有明顯外傷，但當下說不出話來、無力起身，送台大醫院救治，其餘2人自行就醫，無大礙。

警、消今天下午1點47分獲報，第一果菜市場改建工地有人遭雷擊，到場釐清，當時工地內正在進行高空吊掛作業，有操作員用吊車把鐵片等物品要放在小貨車上，小貨車周遭的工人協助放置，突然雷擊打中吊臂，3名工人間接觸電。

當時有3名工人，其中站在小貨車後斗的張姓男子（48歲）負責用雙手把鐵片等物扶正，遭電擊程度最大，其餘兩人潘姓男子（49歲）、陳姓女子（35歲）站在地面協助放置，遭電擊程度小。

據了解，張男雖然有意識、呼吸心跳，但當下說不出話，甚至無力起身，同事立刻打救護車送醫；而其餘兩人則自行就醫。

第一果菜批發市場正在進行改建工程，稍早傳出工人遭電擊。記者翁至成／翻攝
第一果菜批發市場正在進行改建工程，稍早傳出工人遭電擊。記者翁至成／翻攝
第一果菜批發市場正在進行改建工程，稍早傳出工人遭電擊。記者翁至成／翻攝
第一果菜批發市場正在進行改建工程，稍早傳出工人遭電擊。記者翁至成／翻攝
第一果菜批發市場正在進行改建工程，稍早傳出工人遭電擊。記者翁至成／翻攝
第一果菜批發市場正在進行改建工程，稍早傳出工人遭電擊。記者翁至成／翻攝

北市 台大醫院 工人 救護車

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