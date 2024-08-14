聽新聞
test
0:00 / 0:00
萬華吊車被閃電打到 3工人「間接雷擊」...1人當下說不出話來
台北市午後下起雷陣雨，位處萬華的第一果菜批發市場正進行改建工程，今天下午傳出有3名工人遭間接雷擊，其中1名工人傷勢較嚴重，雖然沒有明顯外傷，但當下說不出話來、無力起身，送台大醫院救治，其餘2人自行就醫，無大礙。
警、消今天下午1點47分獲報，第一果菜市場改建工地有人遭雷擊，到場釐清，當時工地內正在進行高空吊掛作業，有操作員用吊車把鐵片等物品要放在小貨車上，小貨車周遭的工人協助放置，突然雷擊打中吊臂，3名工人間接觸電。
當時有3名工人，其中站在小貨車後斗的張姓男子（48歲）負責用雙手把鐵片等物扶正，遭電擊程度最大，其餘兩人潘姓男子（49歲）、陳姓女子（35歲）站在地面協助放置，遭電擊程度小。
據了解，張男雖然有意識、呼吸心跳，但當下說不出話，甚至無力起身，同事立刻打救護車送醫；而其餘兩人則自行就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言