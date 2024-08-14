屏縣墾丁後壁湖海域傳意外...3人潛水溺水 釀1死兩傷

屏東縣消防局今天12點41分接獲報案，在恆春核三廠左側出水口有3名潛水客2女1男，因不明原因溺水，男性潛客上岸求救，兩名女性淺潛水客卡在消波塊待救，消防人員到場，其中36歲女性潛水客救起OHCA，送醫後下午14點42分宣告不治，釀1死2傷。

消防局今天中午近1點獲報，恆春鎮核三廠左側出水口3名潛水客，2女1男不明原因溺水，男性潛客上岸求救，2名女性潛客卡在消波塊待救，出動恆春、墾丁、枋山分隊及第四大隊，共計7車16人1艇，由第四大隊副大隊長林珏伶帶隊。