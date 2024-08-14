泰山無業男三天未出門屋飄異味 報警查看明顯死亡

楊姓男子三天沒走出新北市泰山區租處套房，房東查看屋內飄出異味，進門一看楊沒有呼吸心跳。警、消獲報到場檢視楊男已明顯死亡，楊沒病史，現場無外力介入跡象，初步排除有他殺嫌疑，後續檢警相驗釐清死因。

據了解，楊姓男子（63歲）7、8年前獨自租住新北市泰山區泰林路三段17巷一間套房。目前無業的他平日生活所需靠親友接濟。每天都會外出的他，接連三天都沒見楊出門，房東察覺異樣。

今天上午9時許，房東陳男前往查看，才剛趨近大門口便聞到異味，一打開房門赫見陳倒臥在屋內，已沒有生命徵象，緊急通知警、消到場檢視，楊已明顯死亡無須送醫。警方勘驗現場沒有打鬥痕跡，初步排除有他殺嫌疑，現場沒有遺書、藥袋及自殺跡象。

經連繫家屬到場指認，家人向警方表示，楊平日靠親友接濟，彼此鮮少來往，只知楊在此已租屋7、8年，不清楚他有沒有慢性病史，後續警方依規定報請檢察官司法相驗，釐清死因。

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