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失智老人、夫妻吵架、蹺家學子全找回 5名達人警獲獎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局今天舉行周報，市警局長李文章頒發第二季協尋失蹤人口績效優的5名警員，其中第一名的警員黃政翰，轄區在台中車站附近，特別留意失蹤人口，失智老人、夫妻吵架離家、蹺家學子，都是他尋找的目標，此次尋獲17名失蹤人口，位列第一，市警局長李文章說，希望藉由頒獎，提振士氣，讓同仁「提升協尋失蹤人口的工作技巧」。

台中市警局今早辦理周報，市警局長李文章針對第2季失蹤人口協尋評鑑工作，頒發前五名績優警員，分別為第一分局繼中派出所警員黃政翰，尋獲17名；第三分局勤工派出所警員吳銘貴，尋獲10名；第四分局春社派出所警員陳宏霖，尋獲8名；第四分局南屯派出所巡佐張木森，尋獲6名；第四分局大墩派出所警員高慈青，尋獲5名。

其中第一分局繼中所警員黃政翰，此次是第一次榮獲市警局協尋績優員警的殊榮，黃因轄區靠近台中車站，交通四通八達，旅館眾多，也擁有供住宿的網咖，特別容易讓失蹤人口暫歇此處，今年1月至7月，所內受理失蹤人口有11名，但尋獲失蹤人口有58名。

黃因此特別留意站區內、外可能滯留的失蹤人口，透過了解失蹤原因，不僅有失智老人，也有夫妻吵架而離家出走、或是父母管教過嚴導致子女逃家及與兄弟姊妹不睦自願當無家者等，當越深入了解失蹤原因，其中包含著家人相處之間的問題，所以協助失蹤人與報案人之間的溝通，也是重要的為民服務工作環節。

台中市警局長李文章說，希望本局各單位同仁能特別加強失智老人協尋工作，因為失智老人一旦走失，假以時日可能因陌生環境而遭遇不測，請同仁秉持「將心比心、精益求精」的工作態度，具體展現為民服務的工作成果，並不斷提升協尋失蹤人口的工作技巧，發揮高度同理心，以幫助更多家庭團圓，讓台中市充滿溫暖及幸福感。

台中市警局長李文章（左三）今天周報表揚5名協尋失蹤人口績優的警員。圖／台中市警局提供
台中市警局長李文章（左三）今天周報表揚5名協尋失蹤人口績優的警員。圖／台中市警局提供

台中市 失智 失蹤

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