台中貓兒疑遭虐傷重不治 動保處：取回貓屍釐清

台中市梧棲區疑有人虐貓？一隻貓被熱油潑灑嚴重燙傷，獲救送醫後不治。台中市動保今表示，全案已請警方調閱監視器，但發現貓咪並非在現場遭到攻擊或虐待，而是步行到被發現的地點。將持續調閱追查。至於貓咪是否是遭熱油潑灑而亡，或因其他原因致死？將由動保人員取回貓兒屍體後進一步釐清。

據洪姓愛貓人士說，貓兒在12日晚上被發現，13日上午過世。牠傷得非常嚴重，原本以為下體有糞便，竟是蛋蛋也遭不明物燙到融化，且下顎還有嚴重見骨傷勢。基本上是體無完膚，為什麼會有人類下得了這種毒手？貓兒大約全身有90%灼燒傷，毛髮都被燙到消失，僅剩下皮膚表層，讓人看得相當難受。

陳姓市民說，貓兒當時全身發紅，躺在路邊奄奄一息，不斷發出虛弱貓叫聲，不曉得是車禍還是其他原因，看上去快要斷氣，自己不是專業人士，不敢隨意移動。有愛心人士將貓兒送醫，但因傷勢過重，昨已搶救無效。