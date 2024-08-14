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貨車不明原因撞斷魚池鄉電線桿 台電加緊建置新電桿中

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投魚池鄉今天上午8時許，一輛貨車在魚池鄉五馬巷撞斷電線桿，造成該路段共431戶停電台電緊急派員搶修中，台電指出，由於需重新建置新電桿及重新裝置桿上設備，搶修上非常費時，至目前仍在停電中，承諾將持續積極搶修，預計下午5時前恢復供電。

台電南投區處表示，今天上午8時58分接獲民眾通報，南投縣魚池鄉內有電桿遭大貨車撞斷，造成魚池鄉五馬巷一帶約431戶停電，台電立即加派人力趕往現場搶修，但因舊電桿被撞斷後，要重新建置電桿及安裝電桿上電力設備，台電除承諾積極搶修，盡快恢復供電外；對停電用戶造成不便，深感抱歉。

集集分局表示，施姓駕駛未飲酒，疑是駕車時撿拾物品，一時不慎而撞上路旁電線桿，由於撞擊力道很大，不僅造成電桿應聲倒下，也造成左手臂及腹部受傷而送醫，目前正在榮總埔里分院救治中。

一輛貨車在魚池鄉五馬巷撞斷電線桿，造成該路段共431戶停電，台電緊急派員搶修中。圖／台電南投區處提供
一輛貨車在魚池鄉五馬巷撞斷電線桿，造成該路段共431戶停電，台電緊急派員搶修中。圖／台電南投區處提供
一輛貨車在魚池鄉五馬巷撞斷電線桿，造成該路段共431戶停電，台電緊急派員搶修中。圖／台電南投區處提供
一輛貨車在魚池鄉五馬巷撞斷電線桿，造成該路段共431戶停電，台電緊急派員搶修中。圖／台電南投區處提供
一輛貨車在魚池鄉五馬巷撞斷電線桿，造成該路段共431戶停電，台電緊急派員搶修中。圖／台電南投區處提供
一輛貨車在魚池鄉五馬巷撞斷電線桿，造成該路段共431戶停電，台電緊急派員搶修中。圖／台電南投區處提供

停電 南投縣 台電

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