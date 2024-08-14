北市男不滿冷靜期被分手 至前女友住處持開山刀揮舞
歐陽姓男子不滿女友分手，持開山刀至對方住處理論，北市警方趕抵，立刻把雙方拉開，由於民眾報案稱「有人持棍棒揮舞」，惟在場發現他「雙手空空」，調閱監視器畫面，果然發現他持刀情事，在他座車查扣刀械，依社維法裁罰。
中正二廈門街派出所日前獲報，有人持棍棒在馬路揮舞，到場發現是男女感情糾紛，歐陽男（33歲）稱跟前女友有爭吵，雙方提出共識彼此冷靜，孰料被分手，對方還另結新歡，大為光火到場理論。
警方把歐陽男拉開，由於民眾報案說有持棍棒，惟在場他沒有持任何東西，遂調閱監視器畫面確認，果然發現他手持一把開山刀，質問後在他轎車上查扣涉案未開封的開山刀，依社維法裁罰。台北地院簡易庭裁罰2000元，扣案開山刀沒入。
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