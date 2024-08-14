路口未停讓抓17件 屏警8月19日無號誌路口強力取締
屏東縣警察局里港分局針對車輛在無號誌路口未停讓的違規行為，12日已取締17件，並規劃19至25日，將執行無號誌路口執法專案，以提升路口行車安全。
里港分局今天發布新聞稿指出，行經路口要停讓，應減慢速度或停止，路口看到停標誌或閃光紅燈時，就必須停車確認橫向幹道沒有來車或行人後，才能通過路口。
里港分局交通組長林中安指出，為有效防制無號誌路口或閃光號誌路口的交通事故，針對車輛在路口未停讓的違規行為，為讓民眾養成好習慣，12日執行交通大執法，取締未依規定停讓共17件。另外，在19至25日，為期7天，將執行無號誌路口執法專案，以提升路口行車安全。
林中安表示，違規者可依道路交通管理處罰條例，違反規定的駕駛人將處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰。
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