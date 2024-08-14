竹北貴族托嬰中心傳虐嬰 業者宣布停業到年底

道禾集團位於竹北的托嬰中心傳出虐嬰事件，除新竹縣政府社會處將調查並不排除對業者開罰外，業者今也回應將提交暫時停業申請，預計從月底停業至年底，期間會擬定改善計畫，業者向家長及外界道歉「我們跟老師都有責任」，後天將與家長們開說明會，討論後續轉銜方式。

道禾集團表示，為了強化園內托育人員的專業度，將於今天向新竹縣政府社會處提停業申請，預計從8月29日停業至年底12月31日，會由集團團隊提出竹北托育中心的改善計畫，期望藉由釜底抽薪方式徹底解決問題。

道禾坦承確實有如家長所陳述並被監視器拍下幼兒被置於椅子上久坐、沒有被妥適照顧，而管理團隊也沒有徹底把稽查做好，因此才決定今天提交停業申請，並預計16日開說明會向家長們說明停業後如何轉介銜接安置。

業者強調托育員、老師都有執照，也有受過專業訓練，但家長在監視器中聽到老師辱罵孩子的言論，可能是老師習慣、說話不夠委婉，但幼兒身上的瘀青手指印抓痕並非老師所為，不過因此事已經影響托嬰中心聲譽，且老師確實違反公司守則，因此在8月初就已資遣2名涉事老師，並表示「我們也想好好的把事情改善、我們跟老師都有責任」。