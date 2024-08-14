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德籍知名教授太魯閣失蹤逾4月 家屬質疑尋人延誤警澄清

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

德國籍教授柯尼哲（Ralf Klausnitzer）到太魯閣遊玩失蹤，至今超過4個月，他的父母投書媒體對警方尋人過程提出質疑，花蓮縣警局今天說明，4月2日接獲通報後立即展開搜救，並未延誤，7度上山找人都沒有收穫，已請管理單位與轄區警方持續追蹤。

57歲的柯尼哲3月應淡江大學邀請來台學術交流與演講，工作結束後遊花蓮，3月26日一早搭觀光巴士到太魯閣，在天祥站下車後消失。

他的父母近日投書德國「柏林人報」，文中提到德國外交部的不作為，也質疑3月26日失蹤隔天入住飯店就發現人不見，花蓮警方未立即調查，遲至4月2日才有動作，還有柯尼哲兩個兒子6月飛到台灣找父親，被警方反覆取樣DNA，過程中大笑拍照，而柯尼哲遺留的筆電操作系統被改成中文、原計畫前往事故現場被依餘震理由取消，都讓他們感到不安。

花蓮縣警局外事科長陳亦彣說明，3月28日因柯尼哲超過退房時間，入住飯店將遺留物送到派出所。因柯尼哲未按原訂計畫4月1日搭機返德，家屬2日與淡江大學聯繫，再向新北市警局報案，花蓮警方當天下午2時28分獲報，立即到飯店了解案情，從遺留物品研判是到太魯閣遊玩，待當晚觀光巴士返回市區後調閱監視器，確認3月26日上午7時50分搭車到太魯閣，上午9時在天祥下車。

陳亦彣說，原本隔天一早搜救人員要上天祥搜尋，因發生0403大地震暫緩，待山區電力恢復即調閱沿途監視畫面，發現柯尼哲3月26日上午9時18分步行經過稚暉橋，24分進入祥德寺，停留23分後離開，是最後出現的身影。

中橫公路交通恢復後，警方連手太管處、保七總隊、消防人員組成搜救大隊，結合無人機，還請來搜救專家以柯尼哲的手機定位，7度在天祥的山莊、工寮、空屋、綠水步道、文山溫泉、白楊步道等地搜索，都沒有收穫，發布影像協尋也沒收到新線索。

陳亦彣表示，柯尼哲兩個兒子6月9日來台，警方已說明搜救情況，並安排入住柯尼哲住過的旅宿、到太魯閣閣口、砂卡礑一帶，當時天祥為管制區，只有工程車可以進入，加上餘震不斷，基於安全考量才未安排到天祥，家屬當下也能理解。

他說明，在德國在台協會協助下將筆電改成中文介面是為找更多線索，採集DNA有取得家屬同意，為求慎重才多次請求配合，過程中絕無嬉笑，目前已過黃金救援時間，依照失蹤人口處理，也請太管處與新城警方持續追蹤。

柯尼哲教授（Ralf Klausnitzer）於3月26日到太魯閣天祥地區後失聯。圖／警方提供
柯尼哲教授（Ralf Klausnitzer）於3月26日到太魯閣天祥地區後失聯。圖／警方提供
花蓮警方連手保七、太管處、消防等單位，7度在柯尼哲可能出現的天祥地區周邊步道、景點尋人，都沒有收穫。圖／警方提供
花蓮警方連手保七、太管處、消防等單位，7度在柯尼哲可能出現的天祥地區周邊步道、景點尋人，都沒有收穫。圖／警方提供
德籍教授柯尼哲在台失聯，他的兒子曾赴台灣尋父，在柯尼哲的紀念牆上公布在台5天、於太魯閣現場協尋父親的紀錄與資料，並感謝當時集資幫助他們前往台灣的親友。（中央社）
德籍教授柯尼哲在台失聯，他的兒子曾赴台灣尋父，在柯尼哲的紀念牆上公布在台5天、於太魯閣現場協尋父親的紀錄與資料，並感謝當時集資幫助他們前往台灣的親友。（中央社）
柏林洪堡大學文學系教授柯尼哲辦公室旁的牆面貼滿各種信件、照片和留言，同事、學生及親友盼望失聯的柯尼哲早日平安回家。（中央社）
柏林洪堡大學文學系教授柯尼哲辦公室旁的牆面貼滿各種信件、照片和留言，同事、學生及親友盼望失聯的柯尼哲早日平安回家。（中央社）
警方調閱監視器，發現柯尼哲教授於3月26日搭車到太魯閣天祥，曾步行到祥德寺。圖／警方提供
警方調閱監視器，發現柯尼哲教授於3月26日搭車到太魯閣天祥，曾步行到祥德寺。圖／警方提供

太魯閣 德國 花蓮

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