台南行車糾紛機車騎士拿安全帽猛砸汽車車窗 警方追查
台南市南區金華路與建南路口昨晚8點多發生一起汽、機車行車糾紛。一輛黑色汽車在該路口迴轉時，遭騎機車的男騎士下車拿安全帽猛砸車窗，汽車隨即急駛離去。警方接獲報案後表示，會追查涉案人到案說明。
網路社會事新聞影網臉書社群PO出1段影像，指出8月13日晚上8點13分，在台南市南區金華路與建南路口發生汽、機車行車糾紛，還傳出很大的「啥小」等怒吼聲。1輛汽車在該路口迴轉時，不明原因遭1名騎機車的男騎士下車拿安全帽猛砸轎車車窗，汽車隨即急駛離去。
轄區台南市警六分局副分局長林佳輝表示，對於這輛汽車遭到1名機車男騎士拿安全帽猛砸車窗，警方已受理報案並將通知相關涉嫌人到案說明。民眾如遇有交通糾紛需要警察協助時，請撥打110報案專線，勿動用私刑，警方會立即派遣員警到場處理，保障民眾生命財產安全。
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