台南行車糾紛機車騎士拿安全帽猛砸汽車車窗 警方追查

台南市南區金華路與建南路口昨晚8點多發生一起汽、機車行車糾紛。一輛黑色汽車在該路口迴轉時，遭騎機車的男騎士下車拿安全帽猛砸車窗，汽車隨即急駛離去。警方接獲報案後表示，會追查涉案人到案說明。

網路社會事新聞影網臉書社群PO出1段影像，指出8月13日晚上8點13分，在台南市南區金華路與建南路口發生汽、機車行車糾紛，還傳出很大的「啥小」等怒吼聲。1輛汽車在該路口迴轉時，不明原因遭1名騎機車的男騎士下車拿安全帽猛砸轎車車窗，汽車隨即急駛離去。