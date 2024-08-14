竹北貴族托嬰中心爆虐嬰 罵幼兒是屎、綁椅上不給水喝

道禾集團位於竹北的托嬰中心傳出虐嬰事件，家長上月15日通報新竹縣政府，不到1歲的幼兒疑似遭虐，身上有多處瘀青，從監視器赫然發現幼兒每天遭綁椅上數小時，案發後托嬰中心暫停招生、解聘托育員，新竹縣政府將召開專家會議調查，就事實結果將對托育員及托嬰中心各自開罰6萬元以上罰鍰。

新竹縣政府社會處表示，接獲通報後當天就在未提前通知業者的情況下，無預警派員到涉事的托嬰中心了解情況，同時調閱監視器查看是否有如家長陳述幼兒遭長時間限制活動等虐嬰情事，並依托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法，函請托嬰中心將事發前30日內的監視器畫面提供保存及查調。

據幼兒家長陳述，托育員會用手捏幼兒，造成幼兒身上不時出現大小瘀青，詢問托嬰中心，托嬰中心卻辯稱是難免這年紀的幼兒爬行時碰撞造成，直到幼兒有天回家赫然腳上出現「手指印」的瘀青痕跡，才發覺不單純，懷疑幼兒在托嬰中心遭虐。

家長從7月16日開始每天都逐秒仔細查閱托嬰中心的監視器畫面內容，赫然看到幼兒每天被送到托嬰中心後，都會至少被綁在椅子上2小時以上，期間甚至不給水喝，就算幼兒哭到聲嘶力竭也沒有托育員上前關心，甚至其他幼兒躺著午睡，遭虐的幼兒被綁在椅上只能坐著哭到睡著。

最令家長痛心的是從查扣到的監視器畫面紀錄中，清晰錄到托育員之間的談話，托育員不斷用言語謾罵幼兒「他就是屎」，原因是幼兒身上飄出排泄異味，就被2名托育員嬉笑，甚至還記錄到幼兒爬行抓住其中一位托育員時，托育員當場露出嫌惡表情、脫口而出「全部的小孩我最不喜歡你」。

案發後托嬰中心承諾將2名涉事托育員開除解聘，並自主暫停招收新生，不過家長認為虐嬰事件實在太誇張，不敢想像每學期數十萬學費的昂貴托嬰中心，竟然會發生如此虐嬰情況，且案發後托嬰中心還想息事寧人，希望家長不要追究、給托育員一條生路。

新竹縣政府社會處指出，托嬰中心已每天增加主管進班檢視照顧，並管控椅子、嬰兒圍欄，同時向社會處提供幼兒名單及轉介其他托嬰中心。