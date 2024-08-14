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台中失聯移工棄車逃跑 要從高台跳下被警勸阻制伏

中央社／ 台中14日電

越南籍張姓失聯移工，日前騎車行經台中市中區，見巡邏員警突然加速逃逸，警方尾隨後張男棄車逃跑，員警上前追緝他還一度要從高台跳下被勸下制伏，後續由警方移請移民署專勤隊處置。

台中市警察局第一分局今天表示，大誠分駐所警員林冠賢、張瑋恩，於7月8日上午6時多，巡邏行經時中區中華路二段與福音街口時，發現1名男子騎機車見到警方突然加速逃逸，且未停讓路口行人，員警見狀上前要盤查。

警方一路跟隨至北區中山堂旁停車場，男子突然棄車拔腿狂奔，員警也跟上追緝，男子見警方追上，還一度爬上中山堂的高台要跳下逃逸，員警連忙勸阻，並上前將他制伏。

警方查出，男子為36歲越南籍張姓失聯移工，簽證已逾期超過1年。他向警方表示，因深怕遭有關單位查獲，而選擇在清晨人煙較少的時段外出，不料還是被巡邏員警發現；警方全案詢問後，將張男移請移民署台中市專勤隊後續處置。

台中市 移工 移民署

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