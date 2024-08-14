韓籍遊客搭計程車掉信用卡 南警5分鐘迅速找回

26歲韓國籍男子來台自助旅行，今天凌晨搭乘計程車在台南市民生路某飯店前下車後，現發現信用卡遺失恰巧遇到巡邏警員。雖因語言不通，警員使用手機翻譯App，得知他搭車路線，調閱監視器影像比對車號後，連繫上計程車司機，果然發現信用卡遺落在後座，約5分鐘將手機送回飯店，讓他相當開心。

台南市警二分局海安派出所警員洪正偉、郭柏宏，今天凌晨2點多在民生路二段巡簽銀行自動櫃員機時，恰有韓籍男子匆忙慌張地向警方搭話，疑似需要協助，雖語言不通，警員使用手機App翻譯。

原來26歲韓籍林姓男子來台自助旅行9天，剛才搭乘計程車在民生路某飯店前下車後，現發現信用卡遺失，疑似掉在計程車上，請求警方協助。警方詢問他搭乘計程車行進路線，調閱相關路口監視器影像，檢視比對搭乘計程車號後，連繫上載送的李姓計程車司機。