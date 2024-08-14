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南市六甲惡火5死 倖存女兒將返國地方發起捐款

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南六甲區珊瑚路某農機行昨晨惡火釀成5死慘劇，5名死者簡易靈堂已在柳營殯儀館布置完成，出國參加舞蹈活動倖存的13歲女兒今深夜將從杜拜返台，地方也發起捐款協助，近日將正式展開，希望幫助家屬度過難關。

消防局今持續火場鑑識、調查中，詳細起火原因，將由消防局正式公布。

陳家一家6口5人遭火劫在地方引發震撼，在各界協助，今已在柳營殯儀館布置好簡易靈堂，5人巨幅遺照在靈堂前最醒目位置，還有簡易幾盆素雅蘭花盆。

六甲區長陳啟榮、市議員尤榮智、陳秋宏上午轉屋主母親等家屬意見，表示後事低調謝絕外界打擾，也不會辦公祭，一切從簡。

據知，這次惡火陳家長女當時在飛機上就接獲噩耗，飛機落地後就立即由舞團老師帶領返台，目前由杜拜搭機趕回，最快深夜返台，詳細時間家屬拒絕提供。

家屬上午也委由陳啟榮對外發言，對於外界表達將熱心相助，陳啟榮說，經與家屬初步聯繫，會提供認證的郵局帳戶在公所臉書提供，未來也會公證信託，全用於陳女未來就學用途，至於未來要跟那個家屬依親，姑姑、叔叔、阿姨們還在進一步討論中，陳也重申，拜託外界不要打擾家屬，盼早日走出悲痛。

這起惡火也波及隔壁相鄰兩間透天厝，包括牆壁及屋內後方都受到一定程度損害，胡姓婦人今早忙清理屋內，向記者哭訴3樓後方全燒掉了，屋內滿是塑膠惡臭味，不時令人作嘔，說到一半紅著眼眶說，原本好好的家全毀了，也不知道後續日子要怎麼過。

台南六甲區珊瑚路某農機行昨晨惡火釀成5死慘劇，消防局今持續火調釐清原因，現場拉起封鎖線。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路某農機行昨晨惡火釀成5死慘劇，消防局今持續火調釐清原因，現場拉起封鎖線。記者謝進盛／攝影
六甲區長陳啟榮、市議員陳秋宏、尤榮智感謝外界關心，將協助外界捐款，將信託用於教育用途。記者謝進盛／攝影
六甲區長陳啟榮、市議員陳秋宏、尤榮智感謝外界關心，將協助外界捐款，將信託用於教育用途。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路某農機行昨晨惡火釀成5死慘劇，相鄰透天厝也受創。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路某農機行昨晨惡火釀成5死慘劇，相鄰透天厝也受創。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路某農機行昨晨惡火釀成5死慘劇，5名死者簡易靈堂已在柳營殯儀館布置完成。記者謝進盛／攝影
台南六甲區珊瑚路某農機行昨晨惡火釀成5死慘劇，5名死者簡易靈堂已在柳營殯儀館布置完成。記者謝進盛／攝影

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