影／男台中喝醉丟包包 警隔天追出晨運者撿走：正要送領
桃園市李姓男子在近日到台中旅遊時，因喝醉不慎將隨身包包遺落在北區進化北路一帶，警方調閱監視器後發現，疑似一名晨運男子將包包撿走，監視器還拍下，男子檢視包內物品後，裝入自己隨身的環保袋內離開，警方隔天在原處等候，發現撿走包的吳男，吳將包包與包內1.1萬元、證件等物品，原封不動奉還，解釋「正要送交警方」。
第二警分局永興所在1日中午獲報，桃園市李姓男子（29歲）因喝醉將包包遺留在北區進化北路一帶，包內有現金1.1萬元、車鑰匙、個人證件和信用卡等重要物品。
警方調閱監視器時發現，有一名男子將包包撿走，監視器有拍下，男子有撿到包包後，檢視包內物品，隨後還拿出自己隨身攜帶的環保袋，將李男的包包裝入環保袋後離開，過程約45秒。
警方判斷該名男子是晨運時行經該處，因此警員隔天清晨5時許，前往原地守候，發現拾獲包包的吳姓男子（40歲），吳承認有撿走包包，因趕著上班，所以沒有拾獲後馬上送交派出所，當天才要送交派出所，就遇到警員。
吳男將包包原封不動交給警方，警方聯絡李男領回，李男感謝警方高效率與拾獲人。
第二警分局長周俊銘提醒，外出遊玩時務必保管好隨身物品，出門前、離開公共場所或上下車時應仔細檢查，避免因疏忽造成不必要的麻煩。這起遺落包包事件展現了社會中的善意與警民合作的重要性，也希望能為其他人帶來警示與提醒。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言