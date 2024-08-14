影／男台中喝醉丟包包 警隔天追出晨運者撿走：正要送領

桃園市李姓男子在近日到台中旅遊時，因喝醉不慎將隨身包包遺落在北區進化北路一帶，警方調閱監視器後發現，疑似一名晨運男子將包包撿走，監視器還拍下，男子檢視包內物品後，裝入自己隨身的環保袋內離開，警方隔天在原處等候，發現撿走包的吳男，吳將包包與包內1.1萬元、證件等物品，原封不動奉還，解釋「正要送交警方」。

第二警分局永興所在1日中午獲報，桃園市李姓男子（29歲）因喝醉將包包遺留在北區進化北路一帶，包內有現金1.1萬元、車鑰匙、個人證件和信用卡等重要物品。

警方調閱監視器時發現，有一名男子將包包撿走，監視器有拍下，男子有撿到包包後，檢視包內物品，隨後還拿出自己隨身攜帶的環保袋，將李男的包包裝入環保袋後離開，過程約45秒。

警方判斷該名男子是晨運時行經該處，因此警員隔天清晨5時許，前往原地守候，發現拾獲包包的吳姓男子（40歲），吳承認有撿走包包，因趕著上班，所以沒有拾獲後馬上送交派出所，當天才要送交派出所，就遇到警員。

吳男將包包原封不動交給警方，警方聯絡李男領回，李男感謝警方高效率與拾獲人。

第二警分局長周俊銘提醒，外出遊玩時務必保管好隨身物品，出門前、離開公共場所或上下車時應仔細檢查，避免因疏忽造成不必要的麻煩。這起遺落包包事件展現了社會中的善意與警民合作的重要性，也希望能為其他人帶來警示與提醒。 桃園市李姓男子1日喝醉將包包遺留在台中北區，吳姓男子撿走後，以隨身環保袋裝入後離開，警方調閱監視器找出是吳拾獲，順利包包歸還失主。記者陳宏睿／翻攝 桃園市李姓男子1日喝醉將包包遺留在台中北區，吳姓男子撿走後，以隨身環保袋裝入後離開，警方調閱監視器找出是吳拾獲，順利包包歸還失主。記者陳宏睿／翻攝

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