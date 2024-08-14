嘉義市後湖防汛道路樹枝斷裂 砸傷女機車騎士

嘉義市保順路和工業街交叉路口、後湖堤防防汛道路，植栽的1棵黃花風鈴木樹枝斷裂，昨晚7點30分，砸傷1名路過的36歲女機車騎士，造成手肘腫脹及多處肢體擦傷疼痛，五河川分署說，後湖堤防防汛道路移交嘉市府管理，市府說，將釐清路樹管理養護處理。

強颱凱米上月底登陸，造成市區200多棵公園及路樹倒下，幸無人受傷，風災後卻傳出樹幹斷裂砸傷人意外；林試所嘉義研究中心副研究員蔡景株說，防路樹倒、樹幹斷裂，要加強巡查，樹幹斷裂原因，一是樹幹有傷口未癒，另是修剪萌芽產生撕裂。

消防局說，昨晚7點30分受理民眾報案指稱，保順路和工業街交叉路口發生車禍急需救護車，立即派遣第二消防大隊後湖分隊救護車前往處理，救護人員到場，發現有棵路樹樹幹倒在路中，1名36歲女機車騎士神情痛苦，坐在路中等待救護，救護人員立即上前評估傷者生命徵象及傷勢，傷者意識清楚，主訴左手肘腫脹及多處肢體擦傷疼痛。