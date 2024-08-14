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台東媳婦倒車壓到婆婆 消防人員助脫困

中央社／ 台東縣14日電

台東市80歲林姓婦女今早準備出門時，遭媳婦倒車撞倒壓在車下，消防人員獲報趕到現場，救出婦人送醫，沒有生命危險。台東縣消防局呼籲駕駛人倒車注意安全。

台東縣消防局今天上午7時許接獲通報，台東市民航路有人遭車撞倒壓在車下。消防人員趕到現場，觀察被壓在車下婦女意識清醒，幸好沒有被車輪輾壓，趕緊將車底墊高，拉出受困婦女送醫，婦女身體多處挫傷，沒有生命危險。

親友表示，清晨7時許80歲林女準備外出拜拜，走出大門時剛好媳婦從車庫倒車，林女重聽沒聽到車輛聲音，車子撞倒林女後，媳婦才驚覺有異停車，看到婆婆被壓在車下，趕緊向消防局求救。

台東縣消防局秘書林建誠表示，每年都會發生數件倒車撞人事件，呼籲駕駛人倒車時要注意車後狀況，民眾經過車旁時也要注意車況。

台東 媳婦

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