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太可惡！汐止多隻貓咪遭殘忍虐殺丟路邊 警方動保處緊急追緝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區近期傳出駭人聽聞的虐貓事件！有民眾月初在金龍湖附近土地公廟發現3隻貓遭嚴重虐傷，緊急送醫後其中1隻貓因傷勢嚴重被迫安樂死，但虐貓事件仍持續發生，昨天又有民眾驚見3隻貓在大同路、茄苳路遭虐殺。汐止警方與動保處獲報已展開調查，並在現場設立公告，呼籲民眾提供線索追查虐貓魔。

據了解，昨天有民眾在臉書社團「汐止聯盟」PO文表示，在汐止區大同路與茄苳路交叉口，及忠孝東路439號門口發現貓咪遭虐殺。其中忠孝東路439號門口這隻麒麟尾虎斑貓頭流很多血，慘死在路邊，身體被發現丟在夾娃娃機店前面。另外還有1隻麒麟尾橘貓屁股疑似被人為虐待，肛門旁被捅一個洞，丟棄在忠孝東路460號巷子內停車場。PO文一出引起網友震驚，立即向市議員陳情並報警。

新北市動保處也立即回覆表示，目前已和汐止分局汐止派出所前往現場勘查，並掛置張貼禁止虐待、傷害動物告示牌，全案將朝虐殺動物偵辦。動保處指出，依動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。同法第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

汐止分局表示，目前已派員前往調查貓咪遭虐死案，呼籲民眾若有進一步線索請向警方或動保處報案。

民眾在汐止區大同路及茄苳路發現遭虐殺的貓，貓的3隻腳還遭砍斷。圖／擷取自臉書社團汐止聯盟
民眾在汐止區大同路及茄苳路發現遭虐殺的貓，貓的3隻腳還遭砍斷。圖／擷取自臉書社團汐止聯盟

動物 汐止

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