影／開阿湯哥電影千萬座駕掛假牌 駕駛喊衰：賣掉消災

台中市第四警分局在5日巡邏時，發現蔡姓男子駕駛一輛 BMW i8 跑車 停等紅燈，警方查詢車牌，發現車籍資料是 保時捷 ，明顯蔡男車輛不符，攔查後發現，蔡懸掛的是一面假車牌，車牌沒有防偽設計，蔡辯稱，因車輛沒有定檢，被註銷車牌後，才透過友人取得車牌，警方告知將依偽造文書罪送辦，蔡直呼倒楣，還說「要把車賣掉消災」。

第四警分局黎明所副所長謝宗瑋5日巡邏時，在南屯區龍富十五路、益豐路等紅燈，當時蔡姓男子（33歲）駕駛BMW i8跑車在後方停等，警方查詢車牌後發現，蔡駕駛的是BMW跑車，但車牌號碼車籍卻是保時捷。

警方調查，該面背面的防偽雷射雕刻，已被刮除，整體車牌異常輕薄，與一般車牌有明顯差異，確定為偽造車牌。

蔡男對警方盤查，起初十分配合，但聽到「車牌有問題」，開始支吾其詞，後來才坦言，去年才購入該輛車，陸續花了700萬整理，不過因沒有定檢，車牌被註銷，才向友人取得一面未在使用車輛的車牌，不知道是假牌。

蔡男說，整輛車花了700多萬整理，遇到車牌註銷就算了，這次又要有刑責要被送法辦，直呼倒楣，也說案子結束後，要「賣車消災」。

警方認定蔡使用偽變造車牌，依據道路交通管理處罰條例規定，可處3600元以上至1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，並依涉犯刑法偽造特種文書罪，依法移送台中檢察署偵辦。