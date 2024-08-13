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找對門鄰居聊天竟遇死劫 新北婦家門口過馬路遭公車撞死
新北市石碇區89歲魏姓婦人今天上午至鄰居家聊天，結束後欲穿越馬路回家時被經過的公車撞上，魏姓婦人當場被撞飛倒臥在路上。救護人員獲報趕抵發現魏婦已無生命跡象，立即將她送往萬芳醫院急救，但魏婦急救至上午11時許仍因傷重宣告不治。警方已通報檢察官相驗，詢後將51歲公車駕駛陳男依過失致死送辦。
據了解，住在石碇區靜安路的89歲魏姓老婦，今天上午至對面鄰居家聊天，9時許欲穿越馬路回家，此時51歲陳姓男子駕駛台北客運795號公車，由瑞芳十分站發車，欲開往台北木柵終點站，疑因未注意前方狀況，當場將穿越馬路的魏婦撞飛。
救護人員獲報趕抵，發現魏婦已無生命跡象，立即進行CPR並送往萬芳醫院急救，但經過1個多小時搶救後魏婦仍因傷重宣告不治。警方對肇事的陳姓駕駛進行酒測，發現陳男並未喝酒，詢後將他依過失致死罪嫌送辦，確切車禍原因仍待警方調查釐清。
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