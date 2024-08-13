醉漢闖法會模仿乩童遭13信眾圍毆 北市警獲報全送辦

蔡姓男子日前深夜酒醉闖進台北市北投區一處宮廟普渡法會，模仿乩童鬧事，遭信眾洪男等13人毆打成傷，警方獲報到場將相關人員帶返警所調查，詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將洪男等13人移送士林地檢署偵辦。

警方調查，53歲蔡男8月10日凌晨1時許酒醉後，行經台北市北投區承德路六段331巷時，無故闖入一處宮廟舉辦的普渡法會，靠近乩身模仿乩童舉止，干擾信眾辦事，遭信眾29歲洪男等多名男女推擠毆打，導致蔡男頭部擦傷，民眾見狀報警處理。

據悉，蔡男居住北投區，與宮廟人員素不相識，稱當晚飲酒太醉，誤入他人法會，未料鬧事挨揍。

轄區警方獲報啟動快打機制到場壓制，協助酒醉的蔡男送醫治療，並將洪男等人帶返警所調查，因蔡男清醒後提告，洪男等5人坦承動手打人，警詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將洪男等10男3女移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後全數請回。

警方呼籲，民眾如遇急迫糾紛應撥打110求助，切勿暴力解決，警方對於暴力不法嚴辦不貸，以維護社會秩序。

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