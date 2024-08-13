快訊

雨勢擴大！安比颱風明轉中颱 中南部降雨「紅到發紫」

決裂姑丈羅時豐！侄子強調仍是家人 卻爆案外案「疑無法與他共事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醉漢闖法會模仿乩童遭13信眾圍毆 北市警獲報全送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蔡姓男子日前深夜酒醉闖進台北市北投區一處宮廟普渡法會，模仿乩童鬧事，遭信眾洪男等13人毆打成傷，警方獲報到場將相關人員帶返警所調查，詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將洪男等13人移送士林地檢署偵辦。

警方調查，53歲蔡男8月10日凌晨1時許酒醉後，行經台北市北投區承德路六段331巷時，無故闖入一處宮廟舉辦的普渡法會，靠近乩身模仿乩童舉止，干擾信眾辦事，遭信眾29歲洪男等多名男女推擠毆打，導致蔡男頭部擦傷，民眾見狀報警處理。

據悉，蔡男居住北投區，與宮廟人員素不相識，稱當晚飲酒太醉，誤入他人法會，未料鬧事挨揍。

轄區警方獲報啟動快打機制到場壓制，協助酒醉的蔡男送醫治療，並將洪男等人帶返警所調查，因蔡男清醒後提告，洪男等5人坦承動手打人，警詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌將洪男等10男3女移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後全數請回。

警方呼籲，民眾如遇急迫糾紛應撥打110求助，切勿暴力解決，警方對於暴力不法嚴辦不貸，以維護社會秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡男酒醉闖入普渡法會，靠近乩身模仿乩童舉止，遭信眾洪男等多名男女推擠毆打。記者李隆揆／翻攝
蔡男酒醉闖入普渡法會，靠近乩身模仿乩童舉止，遭信眾洪男等多名男女推擠毆打。記者李隆揆／翻攝

北投 法會 鬥毆

延伸閱讀

外籍船員疑酒醉屏東東港落海 海巡漁民合力救援

約40名青少年逞霸洛杉磯街頭 新移民無故遭圍毆

北市宮廟繞境變調！陣頭不滿「聊天口氣差」 林森北路險釀衝突

南鯤鯓代天府13日辦中元普度 供品逾1100桌

相關新聞

影／黑煙竄天！基隆工廠「鋰電池實驗」火警 急通知關閉門窗

基隆市七堵區工建路上台松科技公司今天下午4時許發生火災，現場黑煙直竄，情勢一度緊繃。消防人員初步了解，現場為電池研發廠商...

醉漢闖法會模仿乩童遭13信眾圍毆 北市警獲報全送辦

蔡姓男子日前深夜酒醉闖進台北市北投區一處宮廟普渡法會，模仿乩童鬧事，遭信眾洪男等13人毆打成傷，警方獲報到場將相關人員帶...

爺爺開車載小孫女外出購物 誤踩油門撞進超商櫃台

苗栗縣南庄鄉一名劉姓老翁，今天下午2點多開車搭載7歲小孫女外出購物，未料車子剛停在台3線與124乙線路口的超商門口，尚未...

國道3號小貨車擦撞轎車翻覆 土城路段狂塞5公里

國道3號南下40.2公里土城路段，今天下午2時許發生小貨車翻覆事故。60歲蕭男駕駛1輛小貨車行經該路段時，疑因操作不當碰...

北市男竊盜癖 沒感冒卻偷「斯斯鼻炎膠囊」…警至看守所借提

梅姓男子疑有竊盜癖，日前趁店員不注意，順手偷走北市中正區某藥局的斯斯鼻炎膠囊和龍角散，店員清點數量發現有異報警，警方釐清...

影／三重韭菜盒攤連續被砸老闆頭破血流 全稱消費糾紛警方不信

新北市三重文化北路1個賣韭菜盒攤販老闆，今天清晨被人打到頭破血流，報案指控是5月來砸店的嫌犯，結果警方下午逮到另外2個人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。