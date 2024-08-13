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國道3號小貨車擦撞轎車翻覆 土城路段狂塞5公里
國道3號南下40.2公里土城路段，今天下午2時許發生小貨車翻覆事故。60歲蕭男駕駛1輛小貨車行經該路段時，疑因操作不當碰撞行駛在中外側車道1輛由48歲林男駕駛的轎車，導致小貨車當場翻覆在中外車道上，所幸並未造成人員傷亡，但這起事故也造成國道3號南向狂塞5公里，車禍發生原因仍待國道警方調查。
據了解，國道警察局今天下午2時許接獲報案，在國道3號南向40.2公里處土路段發生車禍事故，國道警方與消防人員獲報到場，發現1輛小貨車翻覆在中外車道，駕駛小貨車的60歲蕭男自行爬出車外並未受傷。
警方調查發現，蕭男駕駛小貨車行經該路段時，疑因操作不當碰撞1輛由48歲林男駕駛的轎車才會釀禍，經酒測後雙方駕駛均未喝酒。但因小貨車翻覆佔據中外側車道，導致後方車流嚴重受阻，一度壅塞長達5公里。事故現場於2時34分排除後車流才逐漸緩解。確切車禍原因及肇責歸屬仍待國道警方調查。
國道第六公路警察大隊呼籲，用路人開車行駛高速公路應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。
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