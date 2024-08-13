快訊

獨家內幕／數百萬心血全沒了…知情人士曝羅時豐決裂侄子「關鍵點」

台積電董事會通過第2季每股配息4元 擢升李文如為副總經理

柯文哲將成宋楚瑜第二？蕭旭岑嘆「對藍營非好事」：2028賴清德恐收漁翁之利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道3號小貨車擦撞轎車翻覆 土城路段狂塞5公里

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

國道3號南下40.2公里土城路段，今天下午2時許發生小貨車翻覆事故。60歲蕭男駕駛1輛小貨車行經該路段時，疑因操作不當碰撞行駛在中外側車道1輛由48歲林男駕駛的轎車，導致小貨車當場翻覆在中外車道上，所幸並未造成人員傷亡，但這起事故也造成國道3號南向狂塞5公里，車禍發生原因仍待國道警方調查。

據了解，國道警察局今天下午2時許接獲報案，在國道3號南向40.2公里處土路段發生車禍事故，國道警方與消防人員獲報到場，發現1輛小貨車翻覆在中外車道，駕駛小貨車的60歲蕭男自行爬出車外並未受傷。

警方調查發現，蕭男駕駛小貨車行經該路段時，疑因操作不當碰撞1輛由48歲林男駕駛的轎車才會釀禍，經酒測後雙方駕駛均未喝酒。但因小貨車翻覆佔據中外側車道，導致後方車流嚴重受阻，一度壅塞長達5公里。事故現場於2時34分排除後車流才逐漸緩解。確切車禍原因及肇責歸屬仍待國道警方調查。

國道第六公路警察大隊呼籲，用路人開車行駛高速公路應遵循限速行駛、全程保持專注、握好方向盤，並隨時注意車前狀況，以確保行車安全。

拖吊車趕抵現場將翻覆的小貨車拖離，記者黃子騰／翻攝
拖吊車趕抵現場將翻覆的小貨車拖離，記者黃子騰／翻攝
國道3號1輛小貨車翻覆。記者黃子騰／翻攝
國道3號1輛小貨車翻覆。記者黃子騰／翻攝
小貨車翻覆導致後方車流嚴重受阻。圖／擷取自高速公路1968APP
小貨車翻覆導致後方車流嚴重受阻。圖／擷取自高速公路1968APP

國道 塞車 車禍 車道

延伸閱讀

國道1小時內連3車禍！拖板車「折甘蔗」 清水、沙鹿段9車撞

北韓逾1.5萬學童搬平壤避洪災 金正恩勘災「邁巴赫」相隨

公園含礦業地活化工程變違規開發 土城公所：補正程序

轎車自撞護欄失控翻覆 過程整個被拍下駕駛爬出車外

相關新聞

國道3號小貨車擦撞轎車翻覆 土城路段狂塞5公里

國道3號南下40.2公里土城路段，今天下午2時許發生小貨車翻覆事故。60歲蕭男駕駛1輛小貨車行經該路段時，疑因操作不當碰...

國道1小時內連3車禍！拖板車「折甘蔗」 清水、沙鹿段9車撞

天雨路滑，國道三號台中清水和沙鹿段今天下午陸續發生3件車禍，包括轎車打滑自撞護欄、拖板車「折甘蔗」，又有7輛車追撞事故，...

北市男竊盜癖 沒感冒卻偷「斯斯鼻炎膠囊」…警至看守所借提

梅姓男子疑有竊盜癖，日前趁店員不注意，順手偷走北市中正區某藥局的斯斯鼻炎膠囊和龍角散，店員清點數量發現有異報警，警方釐清...

影／三重韭菜盒攤連續被砸老闆頭破血流 全稱消費糾紛警方不信

新北市三重文化北路1個賣韭菜盒攤販老闆，今天清晨被人打到頭破血流，報案指控是5月來砸店的嫌犯，結果警方下午逮到另外2個人...

疑吸入過量沼氣 台南汙水處理廠男員工送醫不治

台南市安南區郡安路段汙水處理廠47歲林姓男員工，今天上午在工地失蹤，廠商和廠方人員現場找了許久找不到，懷疑他落水，消防搶...

6名消防員葬身火窟究竟誰的責任？ 業者早說「不要進去救了」

桃園新屋保齡球館2015年大火，6名消防員殉職，保齡球業者劉得斌被依消防法起訴，一、二審依違反消防法致人於死罪判劉6年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。