北市男有竊盜癖 沒感冒卻偷「斯斯鼻炎膠囊」...警至看守所借提

梅姓男子疑有竊盜癖，日前趁店員不注意，順手偷走北市中正區某藥局的斯斯鼻炎膠囊和龍角散，店員清點數量發現有異報警，警方釐清出他身分，發現他因竊盜案被預防性羈押，至台北看守所借提，警詢後依竊盜罪送辦。

中正二分局南昌路派出所日前接獲轄內藥局報案，稱架上的一盒斯斯鼻炎膠囊和一盒龍角散遭竊，財損共586元，店家提供監視器畫面，員警查看後立刻認出是過去偵辦過的慣竊梅男（57歲）。

警方正要去梅男常出沒的地方找人，孰料始終找不到，事後查詢警政系統發現，原來他同樣因涉犯竊盜案，被他單位警察抓走、遭檢方預防性羈押，便至台北看守所借提。