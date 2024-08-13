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影／三重韭菜盒攤連續被砸店打人都說消費糾紛 警方不信

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重文化北路1個賣韭菜盒攤販老闆，今天清晨被人打到頭破血流，報案指控是5月來砸店的嫌犯，結果警方下午逮到另外2個人，奇怪的是，被害人和2組嫌犯異口同聲都說是「消費糾紛」。警方不信，還要再查。

韭菜盒早餐攤5月6日被砸店，警方隔天逮到45歲林姓嫌犯，他與37歲李姓老闆都說是單純消費糾紛，不願詳細說明原因，警詢後將林男依毀損、恐嚇罪嫌函送新北地檢署。

今天清晨6時許，李姓老闆又被2名男子分持甩棍打到頭破血流，連老闆的63歲母親嘗試攔阻，也被打到手骨折。李男向警方指控是5月砸店的林男帶人來打他。

但警方調閱監視器清查後，發現另有其人，下午2時許循線通知28歲趙姓、40歲蔡姓男子到案說明，趙男聲稱不知道5月曾有人砸店，坦承「因為消費糾紛」，找蔡男一起去毆打李姓老闆。

員警覺得奇怪，2組嫌犯分別犯案，卻與被害人三方都說因為消費糾紛，就不願再詳細說明。警方對此持懷疑態度，將持續深入追查釐清案情，警詢後將趙姓、蔡姓男子依恐嚇、傷害、毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦。

三重區文化北路1個賣韭菜盒的早餐攤販，5月初才被人砸店，今天清晨又有2個人將37歲老闆打得頭破血流，連老闆的63歲母親嘗試攔阻，也被打到手骨折。記者林昭彰／翻攝
三重區文化北路1個賣韭菜盒的早餐攤販，5月初才被人砸店，今天清晨又有2個人將37歲老闆打得頭破血流，連老闆的63歲母親嘗試攔阻，也被打到手骨折。記者林昭彰／翻攝
三重區文化北路1個賣韭菜盒的早餐攤販，今天清晨有2個人將37歲老闆打得頭破血流，連老闆的63歲母親也被打到手骨折。警方下午將嫌犯查緝到案。記者林昭彰／翻攝
三重區文化北路1個賣韭菜盒的早餐攤販，今天清晨有2個人將37歲老闆打得頭破血流，連老闆的63歲母親也被打到手骨折。警方下午將嫌犯查緝到案。記者林昭彰／翻攝

老闆 韭菜

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