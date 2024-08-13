影／三重韭菜盒攤連續被砸店打人都說消費糾紛 警方不信
新北市三重文化北路1個賣韭菜盒攤販老闆，今天清晨被人打到頭破血流，報案指控是5月來砸店的嫌犯，結果警方下午逮到另外2個人，奇怪的是，被害人和2組嫌犯異口同聲都說是「消費糾紛」。警方不信，還要再查。
韭菜盒早餐攤5月6日被砸店，警方隔天逮到45歲林姓嫌犯，他與37歲李姓老闆都說是單純消費糾紛，不願詳細說明原因，警詢後將林男依毀損、恐嚇罪嫌函送新北地檢署。
今天清晨6時許，李姓老闆又被2名男子分持甩棍打到頭破血流，連老闆的63歲母親嘗試攔阻，也被打到手骨折。李男向警方指控是5月砸店的林男帶人來打他。
但警方調閱監視器清查後，發現另有其人，下午2時許循線通知28歲趙姓、40歲蔡姓男子到案說明，趙男聲稱不知道5月曾有人砸店，坦承「因為消費糾紛」，找蔡男一起去毆打李姓老闆。
員警覺得奇怪，2組嫌犯分別犯案，卻與被害人三方都說因為消費糾紛，就不願再詳細說明。警方對此持懷疑態度，將持續深入追查釐清案情，警詢後將趙姓、蔡姓男子依恐嚇、傷害、毀損罪嫌函送新北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言