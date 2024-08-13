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彰化男誆騙轉讓演唱會門票 詐31人遭判刑

中央社／ 彰化13日電

歌手蔡依林去年在台北小巨蛋開唱，一票難求，彰化胡男為還債，在網路誆稱有票急售，導致31人受害，共詐得新台幣11萬元，法院近日依詐欺取財罪判應執行2年8月刑期。

曾擔任保全的胡姓男子因積欠陳姓前同事債務，見到網路上出現蔡依林演唱會求票風潮，即利用臉書（Facebook）、Dcard等社群網站張貼轉讓門票文章，對公眾散布。

台灣彰化地方法院判決書指出，胡姓男子於民國111年11月至12月間，共詐騙31人，受害人匯款金額從1000元至1萬3000元不等，因遲未收到門票且無法聯繫到胡男，察覺有異而報警。

事後胡男已與部分被害人達成調解，並給付調解金獲得原諒，另有部分被害人則希望對被告從重量刑。

法院依胡男以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，共觸犯31項犯罪事實，每項處有期徒刑1年至1年1月不等，應執行有期徒刑2年8月，可上訴。

彰化 網路 詐欺

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