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國道1小時內連3車禍！拖板車「折甘蔗」 清水、沙鹿段9車撞

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

天雨路滑，國道三號台中清水和沙鹿段今天下午陸續發生3件車禍，包括轎車打滑自撞護欄、拖板車「折甘蔗」，又有7輛車追撞事故，最少造成4人受傷，肇事原因由國道警方調查、排除事故中。

國道三號沙鹿段今天下午約2時30分，一輛轎車疑似天雨路滑，打滑自撞外側護欄，車頭受到嚴重損傷，二人受傷；約20分鐘後，一輛拖板車在國道三號沙鹿交流道前「折甘蔗」，碰撞其他車輛，交通受阻。

下午3時17分，國道三號沙鹿段又發生車禍，一輛轎車、3輛小貨車和一輛拖板車與2輛大貨車追撞，共7車追撞，附近國道交通受阻，車輛只能從車禍中縫隙緩慢通行；台中市消防局表示，追撞車禍造成一人受傷，已由醫院救護車載到醫院治療。

國道三號清水和沙鹿段今天下午連續發生3件車禍，有人受傷。圖／取自高公局1968
國道三號清水和沙鹿段今天下午連續發生3件車禍，有人受傷。圖／取自高公局1968
國道三號清水和沙鹿段今天下午連續發生3件車禍，有人受傷。圖／取自高公局1968
國道三號清水和沙鹿段今天下午連續發生3件車禍，有人受傷。圖／取自高公局1968

國道 自撞 車禍

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