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淡大外籍教授花蓮失蹤逾4月 父母投書外媒：台警大笑拍照、德方曾拒介入

中央社／ 柏林13日專電

在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。中央社
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。中央社

德國教授柯尼哲3月下旬在台灣出差期間失蹤，至今下落不明，近日父母投書「柏林人報」，指出德台間因無正式外交關係，跨國求援初期遭遇不少困難，希望能早日解開種種謎團，尋回兒子。

8月12日「柏林人報」（Berliner Zeitung）以「兒子去台灣出差，卻消失得無影無蹤」為題刊載柯尼哲（Ralf Klausnitzer）父母投書，內容詳述其子在台灣失蹤事件，以及找尋柯尼哲時，在德台兩地遭遇的困難與疑慮。

2024年3月，柯尼哲應淡江大學邀請，來台進行學術交流與大師講座。台北工作結束後，柯尼哲前往花蓮，3月26日監視器拍到他在太魯閣天祥下車，進入祥德寺停留約23分鐘離開，此後他便消失在公共視野，與外界失去聯繫。

柯尼哲父母質疑，兒子失蹤隔日，下榻旅館就發現他不見了，為什麼沒有立即展開調查？直到4月2日柯尼哲未按計畫搭上返德航班、經淡江大學報案，花蓮縣警察局才開始搜索行動，且對警方「未在失蹤者行李與筆電中找到任何有價值的線索」的說法感到疑惑。

投書中特別提及德國外交部的不作為，當家屬試圖向官方尋求協助時，德國外交部人員聲稱自己「只負責處理外交官的事務」，拒絕介入案件。

家屬進一步了解，德國在台灣並未設立大使館，而是由德國在台協會代表德國利益，這使得他們一開始在聯繫上遭遇意想不到的困難，柯尼哲父母表示，經過強烈求助，德國在台協會最終提供一定程度幫助，些許安慰家屬。

然而，柯尼哲兩個兒子Robert和Gustav 6月飛往台灣尋找父親的經歷，卻給他們留下複雜且不安的印象，包括父親遺留下來的電腦操作系統被改成中文、原計劃前往可能的事故現場行程因餘震理由被臨時取消，儘管同條道路上還有其他交通工具在行駛。

Robert和Gustav也認為當地警員執行了一些不必要的識別程序，例如反覆取樣他們的DNA，並在過程中大笑著拍照，種種行徑都讓兩人感到非常不安，懷疑是否有什麼訊息被刻意隱瞞。

柯尼哲父母在投書中強調，12年前曾在台灣南部一所大學工作數月的柯尼哲非常喜歡台灣，這次孫子在台灣留下的所有推測、希望和淚水至今都沒能帶回這位兒子、父親、朋友和同事。

柯尼哲為柏林洪堡大學（Humboldt University）文學系教授，在該校任教近30年，受學生與同事愛戴，記者昨天前往洪堡大學探訪，適逢暑假該系所大樓不見教職人員，只有看到「柏林人報」刊載報導，特地前往柯尼哲辦公室前獻花致意的學生。

學生Lily向中央社說明她的修課經驗時說，「柯尼哲教授特別棒！雖然有時很嚴厲，但對教學充滿熱情，也很喜歡跟學生探討各種問題，是非常能啟發學生的老師。」

空蕩蕩的走廊上，柯尼哲辦公室旁的紀念牆上貼滿思念與感念這位50多歲教授的信件與留言，有來自分享柯尼哲2023年WhatsApp新年祝福訊息的同事、也有期待教授能回來再改一次自己學期報告的學生，每個隻字片語背後，都含藏早日解開失蹤之謎，教授終有一天能「平安回家」的共同盼望。

柏林洪堡大學文學系教授柯尼哲辦公室旁的牆面貼滿各種信件、照片和留言，同事、學生及親友盼望失聯的柯尼哲早日平安回家。中央社
柏林洪堡大學文學系教授柯尼哲辦公室旁的牆面貼滿各種信件、照片和留言，同事、學生及親友盼望失聯的柯尼哲早日平安回家。中央社
德籍教授柯尼哲在台失聯，在柯尼哲兩個兒子趕赴台灣協助警方進行DNA建檔，協助尋找失蹤的父親的相關台灣報導上，有人留言鼓勵他們不要放棄希望。中央社
德籍教授柯尼哲在台失聯，在柯尼哲兩個兒子趕赴台灣協助警方進行DNA建檔，協助尋找失蹤的父親的相關台灣報導上，有人留言鼓勵他們不要放棄希望。中央社
德籍教授柯尼哲在台失聯，他的兒子曾赴台灣尋父，在柯尼哲的紀念牆上公布在台5天、於太魯閣現場協尋父親的紀錄與資料，並感謝當時集資幫助他們前往台灣的親友。中央社
德籍教授柯尼哲在台失聯，他的兒子曾赴台灣尋父，在柯尼哲的紀念牆上公布在台5天、於太魯閣現場協尋父親的紀錄與資料，並感謝當時集資幫助他們前往台灣的親友。中央社
柏林洪堡大學學生Lily和中央社分享，柯尼哲是一位富有教學熱情的老師，樂於和學生探討各種問題，紀念牆上也貼有一張寫著柯尼哲口頭禪「還有一個問題...」（Nur noch eine Frage）的留言，盼望在台失聯的教授回來再和大家團聚。中央社
柏林洪堡大學學生Lily和中央社分享，柯尼哲是一位富有教學熱情的老師，樂於和學生探討各種問題，紀念牆上也貼有一張寫著柯尼哲口頭禪「還有一個問題...」（Nur noch eine Frage）的留言，盼望在台失聯的教授回來再和大家團聚。中央社

失蹤 德國 柏林 淡江大學 父母 花蓮

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