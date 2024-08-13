快訊

監察院出手了！派員查柯文哲政治獻金申報爭議 可能罰鍰金額曝光

旅遊注意！日警視廳提醒「到達景點先拍照」 一票人認同：緊急時難回想

3生肖女性天生旺子女！屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

令人鼻酸！農機行大火運出5具遺體 「1人疑擁抱護著另人」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南六甲區川茂農機行大火釀一家人5死，該處為3層樓鐵皮加蓋透天厝，5人全都受困3樓曬衣間沒有逃出。警消人員中午初步勘驗完火場，出動雲梯車協助葬儀社將5具遺體移出，據了解，5人遺體1個靠1個，其中1人更從後方疑似擁抱、護著另人等待救援，鼻酸畫面讓人不忍。

據調查，3樓為封閉式鐵皮，僅在後方曬衣間有1處鐵窗，無法打開逃出，45歲陳姓男子、妻子38歲伍姓女子，18歲大兒子、15歲次子、8歲次女就受困曬衣間約2坪大空間，遺體大致完整，表面有疑似高溫燒灼痕跡。

消防人員發現，遺體圍著鐵窗旁邊倒臥，分散在洗衣機及鐵窗旁，面對窗戶右至左為大兒子、陳姓男子、小女兒、伍姓女子、次子。

警消人員勘驗火場後，隨即通知葬儀社協助將5具屍體從3樓加蓋鐵皮處運出，因屋內溫度仍高，且基於整體作業考量，決定從3樓屋後運送，不過空間狹窄，消防局調派雲梯車，升高梯子接應，將已經裹白布遺體陸續接到旁邊空地，運往柳營祿園，預計下午3點由檢方相驗。

具葬儀社人員轉述，5人頭髮燒到焦黑蜷曲、身體部分碳化，從動作看出5人雙手放在胸前，1個靠著1個，其中1人更從後方護著另一個孩童，雖難目測辨別身分，疑似擁抱等待救援，鼻酸畫面更讓人不忍。

台南六甲區川茂農機行大火釀一家人5死，遺體倒臥在3樓鐵皮加蓋處的鐵窗旁邊。記者謝進盛／攝影
台南六甲區川茂農機行大火釀一家人5死，遺體倒臥在3樓鐵皮加蓋處的鐵窗旁邊。記者謝進盛／攝影
台南六甲區川茂農機行大火釀一家人5死，南市消防局出動雲梯車，協助殯葬業者將遺體運出。記者謝進盛／攝影
台南六甲區川茂農機行大火釀一家人5死，南市消防局出動雲梯車，協助殯葬業者將遺體運出。記者謝進盛／攝影
台南六甲區川茂農機行大火釀一家人5死，南市消防局出動雲梯車，協助殯葬業者將遺體運出。記者謝進盛／攝影
台南六甲區川茂農機行大火釀一家人5死，南市消防局出動雲梯車，協助殯葬業者將遺體運出。記者謝進盛／攝影

台南 消防人員 火災 遺體

延伸閱讀

影／台南農機行大火5死 竄濃煙爆炸瞬間畫面曝光

農機行5死全困鐵皮加蓋頂樓 學者嘆：最不利的逃生位置

台南農機行5遺體焦黑難辨視 鄰居：兒子一度逃到陽台又入內

台南透天厝農機行惡火5死 消防局曝5大難搶救原因

相關新聞

令人鼻酸！農機行大火運出5具遺體 「1人疑擁抱護著另人」

台南六甲區川茂農機行大火釀一家人5死，該處為3層樓鐵皮加蓋透天厝，5人全都受困3樓曬衣間沒有逃出。警消人員中午初步勘驗完...

疑吸入過量沼氣 台南汙水處理廠男員工送醫不治

台南市安南區郡安路段汙水處理廠47歲林姓男員工，今天上午在工地失蹤，廠商和廠方人員現場找了許久找不到，懷疑他落水，消防搶...

6名消防員葬身火窟究竟誰的責任？ 業者早說「不要進去救了」

桃園新屋保齡球館2015年大火，6名消防員殉職，保齡球業者劉得斌被依消防法起訴，一、二審依違反消防法致人於死罪判劉6年1...

高雄摩鐵插座藏針孔 記憶卡已有壞軌難取影像

高雄市左營區某汽車旅館房間，發現疑遭裝針孔攝影機，警方今天表示，經初步勘驗，該密錄設備已損壞，記憶卡無法解析，尚無取得有...

農機行5死全困鐵皮加蓋頂樓 學者嘆：最不利的逃生位置

台南六甲區川茂農機行今凌晨失火釀1家5死，該處為3層樓鐵皮加蓋透天厝，5人都受困在3樓曬衣間，消防人員火滅搜救已燒得焦黑...

板橋火車站驚傳落軌意外 女子右手斷肢無生命跡象

新北市板橋火車站今天驚傳落軌意外。中午12時許123次自強號列車正進站時，1名女子不明原因墜落軌道，受困在11節車廂底下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。