令人鼻酸！農機行大火運出5具遺體 「1人疑擁抱護著另人」

台南六甲區川茂農機行大火釀一家人5死，該處為3層樓鐵皮加蓋透天厝，5人全都受困3樓曬衣間沒有逃出。警消人員中午初步勘驗完火場，出動雲梯車協助葬儀社將5具遺體移出，據了解，5人遺體1個靠1個，其中1人更從後方疑似擁抱、護著另人等待救援，鼻酸畫面讓人不忍。

據調查，3樓為封閉式鐵皮，僅在後方曬衣間有1處鐵窗，無法打開逃出，45歲陳姓男子、妻子38歲伍姓女子，18歲大兒子、15歲次子、8歲次女就受困曬衣間約2坪大空間，遺體大致完整，表面有疑似高溫燒灼痕跡。

消防人員發現，遺體圍著鐵窗旁邊倒臥，分散在洗衣機及鐵窗旁，面對窗戶右至左為大兒子、陳姓男子、小女兒、伍姓女子、次子。

警消人員勘驗火場後，隨即通知葬儀社協助將5具屍體從3樓加蓋鐵皮處運出，因屋內溫度仍高，且基於整體作業考量，決定從3樓屋後運送，不過空間狹窄，消防局調派雲梯車，升高梯子接應，將已經裹白布遺體陸續接到旁邊空地，運往柳營祿園，預計下午3點由檢方相驗。