電動車輛充電易釀成火警 彰化縣增添設備及人員訓練

台南市六甲區今天一家農具行今天凌晨發生火警釀成一家5口死亡；彰化縣北斗鎮一棟一樓經營機車行的透天厝大火，造成3死2傷，由於兩起火警火場均囤有鋰電池，是否與鋰電池充電有關尚待釐清。不過，彰化縣審計室要求消防局針對充電站全面清查及各場域將電動車納管，並採購專用消防設備因應。

彰化縣審計室針對去年的決算審查報告中，指彰化縣尚未針對充電站全面清查及各場域納電動車納管，部分充電站、公共危險物品場所或長期照顧服務機構周邊未設置消防栓，且無替代水源，宜研謀改善，以提升災害搶救效能。

針對審計室的建議，消防局長施順仁說，消防局經清查轄內地下及室內電動車充（換）電站共計45支，由於電動車使用的鋰電池起火甚難撲滅，消防局已採購絕緣手套、檢電筆、破壞車底結構刺瞄等配備，並採購了滅火毯15件、32座移動式砲塔，明年再編列436萬元增購17組滅火毯及30組車輛底盤瞄子充實裝備，可在電動車火災中，避免消防員直接面對火煙，確保救災安全。

救災水源部分，由於消防栓是每年由各鄉鎮市公所及自來水公司編列預算經費設置，數量有上限，消防局也建置有替代水源資料，例如場所周邊大樓的消防專用蓄水池、農用水井等水源，供救災時調度運用；至於增設消防栓部分，若所轄電動車充電站具較高風險，將建議公所及自來水公司在這類場所附近優先增設消防栓，以維護公共安全。

消防局也加強人員訓練與業者宣導，施順仁說，已宣達各式廠牌電動車緊急處置要領供外勤分隊同仁知悉，先前即與彰化客運、員林客運皆有合作辦理電動巴士火災緊急處置演練，本月20日還將邀請電樁場所業者及大樓管理委員會人員，安排包括電動車起火即時應變知識及場所用電安全注意事項等課程，以降低危害發生機率及提升業者災害事故的應變能力。

彰化縣消防局統計去年至今年7月共發生20件二輪電動車火災事件，其中微型電動二輪車占75%，多為電氣系統發生短路引起火災。其中，2022年10月間，北斗鎮發生電動自行車火災，共波及20餘輛被燒損，消防局調查發現，起火車輛及電池動力系統經過改裝，研判起火原因為充電系統發生過充短路引起火災。