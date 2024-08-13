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疑吸入過量沼氣 台南汙水處理廠男員工送醫不治
台南市安南區郡安路段汙水處理廠47歲林姓男員工，今天上午在工地失蹤，廠商和廠方人員現場找了許久找不到，懷疑他落水，消防搶救人員到達現場後，在地下2樓下方50公尺深的立坑水槽發現人，救出後已無呼吸心跳，緊急送永康奇美醫院搶救。
林姓男子當下沒有生命跡象（OHCA），奇美醫院醫療團隊急救30分鐘後仍宣告不治。
台南市消防局救災救護指揮中心，受理報案汙水處理廠施工廠商表示現場失蹤1人，現場找了許久找不到懷疑落水。搶救人員到達現場後，在地下50公尺深的立坑水槽發現溺水者，搶救人員偵測氣體並著裝進入救援，將林姓男子脫困至地面，經救護人員緊急處置後由救護車後送永康奇美醫院。
據了解，林姓男員工可能吸入太多沼氣後昏迷，消防局已報請職安中心及台南市緊急意外處理小組進行了解，查明原因。
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