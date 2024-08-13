高雄摩鐵插座藏針孔 記憶卡已有壞軌難取影像

高雄市左營區某汽車旅館房間，發現疑遭裝針孔攝影機，警方今天表示，經初步勘驗，該密錄設備已損壞，記憶卡無法解析，尚無取得有效畫面，仍調閱相關員工及投宿人名單，追查偷裝針孔攝影機的可疑對象。

1名女子在臉書社團「爆廢公社」貼文並附影片，說她投宿汽車旅館，關燈後拿手電筒檢查房間，發現插座螺絲孔反光，找汽車旅館經理拆螺絲，竟發現插座內還有64G記憶卡，報警處理。汽車旅館業者向警方表示，「不清楚為何會被裝（針孔）」。

高雄市警左營警分局據報後，將針孔攝影機和記憶卡扣案調查，經高雄市刑大科偵隊初步勘驗，64G的記憶卡中已有「壞軌」，一時無法取得記憶卡內的影像。