農機行5死全困鐵皮加蓋頂樓 學者嘆：最不利的逃生位置

台南六甲區川茂農機行今凌晨失火釀1家5死，該處為3層樓鐵皮加蓋透天厝，5人都受困在3樓曬衣間，消防人員火滅搜救已燒得焦黑難以辨識。吳鳳科大消防系副教授陳耀漢說，高溫會使鐵皮屋保溫層融化並冒濃黑煙、燃燒，該屋又有天井，火煙勢必迅速上竄，躲鐵皮加蓋頂樓是最不利逃生位置，幾乎不可能逃出。

據了解，此棟3樓透天厝，陳姓1家人住處兼營農機行，1樓是店面、倉庫和廚房，2樓是家人的房間，3樓是鐵皮加蓋，堆放農機和貨物，後方則有1個曬衣間；較特別的是，屋內有1個天井貫通1至3樓，平時用來吊送貨物。

陳耀漢分析，鐵皮屋做的屋頂會有保溫層，材質為泡棉，比木材容易燒，大約400多度就融化，且也會產生更多的黑煙，加上屋內有天井貫通，原本火勢勢必迅速挾著高熱往上竄，若1樓為起火點，反而1、3樓迅速陷入火海，3樓又有貨物堆積，再往下燒至2樓。

陳耀漢認為，1家5口躲到頂樓3樓，恐怕就先遭遇鐵皮屋頂融化燃燒的大量濃黑煙，再以平面圖來看，3樓也沒有房間可關門擋火煙，是非常不利的躲藏位置，若第一時間逃不出這棟房屋，唯一可能僅2樓能躲避。

陳耀漢也說，從火災發生前後照片發現1樓門口堆放雜物太多，消防人員就算要衝進去，橡膠、油等都是可燃物，燒起來都是有毒黑煙，確實搶救不易。