影／詭異！高雄男好端端騎車卻離奇摔車 警調監錄畫面也納悶

高雄市大寮區光明路三段昨天發生離奇車禍，男子騎機車直行平整道路，沒撞擊他車，也無道路障礙，卻突然摔車噴滑10公尺，員警看到影像，也納悶他如何摔車，直稱詭異。

昨天下午4時44分，高雄市警林園分局接獲報案，指大寮區光明路三段發生車禍，錢姓男子（28歲）騎車無故自摔受傷，員警到場處理，調閱相關監錄系統畫面，見錢男突然摔車過程也稱奇。

錢姓男子沿光明路三段南往北行駛，自摔受傷送醫無生命危險，酒測值為零。據警方了解，錢男稱昨天和朋友去屏東小琉球玩，玩比較累。