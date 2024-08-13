影／詭異！高雄男好端端騎車卻離奇摔車 警調監錄畫面也納悶
高雄市大寮區光明路三段昨天發生離奇車禍，男子騎機車直行平整道路，沒撞擊他車，也無道路障礙，卻突然摔車噴滑10公尺，員警看到影像，也納悶他如何摔車，直稱詭異。
昨天下午4時44分，高雄市警林園分局接獲報案，指大寮區光明路三段發生車禍，錢姓男子（28歲）騎車無故自摔受傷，員警到場處理，調閱相關監錄系統畫面，見錢男突然摔車過程也稱奇。
錢姓男子沿光明路三段南往北行駛，自摔受傷送醫無生命危險，酒測值為零。據警方了解，錢男稱昨天和朋友去屏東小琉球玩，玩比較累。
員警懷疑他可能是疲勞駕駛才自摔，確實肇事原因仍待調查，呼籲駕駛人上路前應注意自身安全，行駛中若出現視覺模糊、不自覺點頭、注意力渙散等疲勞情形，應先停至路旁安全處休息後再上路。
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