板橋站旅客不明原因落軌遭自強號撞上 目前單線行車

台鐵板橋站傳出有旅客掉落軌道，遭123次自強號撞擊，目前板橋至萬華間採單線行車，列車出現延誤，台鐵公司目前已緊急通知鐵路警察及119處理。

台鐵板橋站內今天中午12時07分，有旅客侵入路線掉落軌道，遭123次自強號撞上，該列車目前已延誤超過20分鐘。

「合鐵事故通報平台」粉專表示，板橋車站發生旅客掉落軌道，造成列車延誤，目前板橋至萬華間改西正線單線雙向行車；另也有網友在社群平台上透露，板橋車站發生有女性旅客落軌並被123次自強號撞上，上下行列車都延誤。

根據台鐵官網，目前板橋北上開往基隆、七堵列車延誤2至41分鐘；南下開往新竹、彰化、嘉義、樹林等列車，延誤8至31分鐘，其中區間快4021開往樹林列車，部分區間停駛。

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