快訊

遭IBA不當取消銅牌 卓揆：恢復林郁婷拳擊世錦賽國光獎章、90萬獎金

存股不想被家人知…他困擾股利寄紙本通知 網教實用防堵招數

盤點明年全球景氣關鍵變數 專家們都樂觀不起來？

妻子遭成大職員撞死 夫配合檢警相驗「很難過」

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

成功大學54歲林姓女職員，昨天開車暴衝連撞7車，造成42歲蔡姓女騎士死亡，另有4人受傷，蔡女丈夫今天中午台南市立殯儀館配合檢警相驗，只說很難過，神情憔悴不願多談。外傳出林女疑似癲癇發作釀禍。他說，交給警察調查。

警方調查，肇事的林女是成大圖書館女職員，12日下午5點多駕駛銀色休旅車飛速駛出成大校區，在大學路撞上由55歲黃男駕駛的轎車，並波及6輛機車，不幸造成42歲蔡女當場死亡、黃男輕傷、30歲官姓女騎士輕傷、69歲王姓男騎士輕傷，林女則右腳骨折。死者婆婆表示，當時媳婦下班後要去接孩子，另外事後也傳出林女自述是癲癇發病釀禍。

蔡女丈夫今天中午11點30分，到台南市立殯儀館配合檢警相驗，他神情憔悴不願多談，只說事情發生了很難過，至於林女自述是癲癇發作釀禍，他則表示交給警察去調查。

蔡女丈夫（中坐者）今天到台南市立殯儀館配合檢警相驗，他神情憔悴不願多談。記者黃宣翰／攝影
蔡女丈夫（中坐者）今天到台南市立殯儀館配合檢警相驗，他神情憔悴不願多談。記者黃宣翰／攝影

殯儀館 癲癇 警察

延伸閱讀

影／成大女職員疑癲癇發作釀1死4傷車禍 成大出面說明

影／成大女職員駕車「高速衝出校門」畫面曝光 女騎士下班接孩子慘死

女駕駛一路波及7汽機車1死4傷 目擊者：高速衝出成大校門連環撞

台南嚴重車禍！成大校區外2車對撞 再衝騎樓釀1死4傷

相關新聞

板橋站旅客不明原因落軌遭自強號撞上 目前單線行車

台鐵板橋站傳出有旅客掉落軌道，遭123次自強號撞擊，目前板橋至萬華間採單線行車，列車出現延誤，台鐵公司目前已緊急通知鐵路...

影／成大女職員疑癲癇發作釀1死4傷車禍 成大出面說明

台南市東區大學路成功大學成功校區外昨下午5點多發生一起1死4傷嚴重車禍，涉嫌肇事的54歲林姓女駕駛為成大圖書館女職員，案...

高雄摩鐵插座藏針孔 記憶卡已有壞軌難取影像

高雄市左營區某汽車旅館房間，發現疑遭裝針孔攝影機，警方今天表示，經初步勘驗，該密錄設備已損壞，記憶卡無法解析，尚無取得有...

農機行5死全困鐵皮加蓋頂樓 學者嘆：最不利的逃生位置

台南六甲區川茂農機行今凌晨失火釀1家5死，該處為3層樓鐵皮加蓋透天厝，5人都受困在3樓曬衣間，消防人員火滅搜救已燒得焦黑...

板橋火車站驚傳落軌意外 女子右手斷肢無生命跡象

新北市板橋火車站今天驚傳落軌意外。中午12時許123次自強號列車正進站時，1名女子不明原因墜落軌道，受困在11節車廂底下...

台南加蓋透天厝起火5死 消防系特聘教授提兩大避災建議

台南六甲區透天厝凌晨起火，陳姓夫妻及2兒、1女共5人受困3樓曬衣間燒死，消防人員發現該住家兼農機行沒裝住警器，1樓門口就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。