妻子遭成大職員撞死 夫配合檢警相驗「很難過」
成功大學54歲林姓女職員，昨天開車暴衝連撞7車，造成42歲蔡姓女騎士死亡，另有4人受傷，蔡女丈夫今天中午台南市立殯儀館配合檢警相驗，只說很難過，神情憔悴不願多談。外傳出林女疑似癲癇發作釀禍。他說，交給警察調查。
警方調查，肇事的林女是成大圖書館女職員，12日下午5點多駕駛銀色休旅車飛速駛出成大校區，在大學路撞上由55歲黃男駕駛的轎車，並波及6輛機車，不幸造成42歲蔡女當場死亡、黃男輕傷、30歲官姓女騎士輕傷、69歲王姓男騎士輕傷，林女則右腳骨折。死者婆婆表示，當時媳婦下班後要去接孩子，另外事後也傳出林女自述是癲癇發病釀禍。
蔡女丈夫今天中午11點30分，到台南市立殯儀館配合檢警相驗，他神情憔悴不願多談，只說事情發生了很難過，至於林女自述是癲癇發作釀禍，他則表示交給警察去調查。
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