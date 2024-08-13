台南加蓋透天厝起火5死 消防系特聘教授提兩大避災建議

台南六甲區透天厝凌晨起火，陳姓夫妻及2兒、1女共5人受困3樓曬衣間燒死，消防人員發現該住家兼農機行沒裝住警器，1樓門口就堆滿農機具，加上許多易燃物，延燒迅速阻礙逃生。 嘉南大學公安消防系特聘教授蘇銘宏指出，台灣人多缺乏火災預防觀念，如果鐵皮屋不要「蓋滿」、預留「避難空間」，並裝住警器，悲劇很可能不會發生。

目擊鄰居稱屋主的兒子原本從2樓陽台逃生，回頭進入搶救反而一起喪生。「就算加蓋，也要預留陽台、避難空間」，蘇銘宏指出，起火點在一樓如果來不及逃出，煙屬低密度空氣會帶火煙往上，如果沒有避難空間，常常來不及搶救。

蘇銘宏建議，過去透天厝常有前後陽台，火警時就可成為避難空間，鋼筋水泥能暫時阻擋火勢，最好能像日本常加裝屋外「直通樓梯」，火災時可從各樓層直接到屋外；不過這和「台灣人普遍的防盜觀念違背」，通常「搭好搭滿」沒有門窗，暗藏致命危機。

他說，台灣鐵皮屋加蓋非常普遍，防火意識又非常低，常見加蓋出租套房或「公媽神明廳堂」而且大多是「蓋到滿」，加蓋一層電路負荷就多一層、起火風險就提高，因為蓋滿，火警時就沒地方逃。

蘇銘宏建議房子有加蓋的民眾一定要先想好，萬一起火，要怎麼逃，一定要有起火後能夠離開的通道，有屋外前後陽台可避難空間，不過鐵皮屋起火溫度常達500度以上，消防員常無法立即滅火，只有迅速離開才能安全，預防還是比較重要，鐵皮屋加蓋的，蘇銘宏建議一定要裝設「偵煙住警器」。

他說，住警器火警時可以增加反應時間，尤其半夜起火時沈睡常來不及逃生。消防法雖要求裝住警器，但不裝目前沒有罰則，也就無法強制安裝，當然很多民眾就不在意。