北市堤外同日發生2起A1事故 交通局：與車速有關

台北市萬華的華江雁鴨公園堤外機車便道，7月發生兩起A1事故，為此，萬華警分局表示，貴陽街水門有設置移動式測速，未來將加強取締。交通局表示，主要仍與車速有關，截至今年7月底A1事故比同期減少6人，但因應開學季會加強作業。

台北市警局萬華交通分隊長江柏欣表示，7月的兩起A1事故分為當日的早上和傍晚，皆為駕駛機車騎乘在華江雁鴨公園的堤外便道上，一名60歲機車騎車不明原因自撞牆墩身亡，另一名65歲駕駛則是傍晚疑似操縱不慎釀災。不過，他坦言以往這邊多為擦撞事故，鮮少發生過類似的死亡事故。

至於是否與車速過快？江柏欣說，較難認定，但是車速若快，反應容易不及且萬一發生事故，傷害也會較大。事故發生的地點在貴陽街的水門南北向，都有移動式測速，未來會加強取締的能量，也會增設警告牌面。

此外，自撞橋墩的部分，江柏欣也說，已請相關單位增加反光條增加醒目程度，同時也提醒河濱限速是40，但是騎士很容易超過到60，仍是要注意，執法單位也會遏止超速。

台北市交通局長謝銘鴻說，這兩起A1事故確實不可思議，但主要原因仍是和速度過外有關，畢竟機車是肉包鐵。不過，回歸到今年度的總體事故，他說，目前統計今年7月25日，A1事故死亡39人，比去年同期減少6人，但隨著9月份開學季到來，也更要注意年輕機車族群。