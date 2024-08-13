聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市堤外同日發生2起A1事故 交通局：與車速有關
台北市萬華的華江雁鴨公園堤外機車便道，7月發生兩起A1事故，為此，萬華警分局表示，貴陽街水門有設置移動式測速，未來將加強取締。交通局表示，主要仍與車速有關，截至今年7月底A1事故比同期減少6人，但因應開學季會加強作業。
台北市警局萬華交通分隊長江柏欣表示，7月的兩起A1事故分為當日的早上和傍晚，皆為駕駛機車騎乘在華江雁鴨公園的堤外便道上，一名60歲機車騎車不明原因自撞牆墩身亡，另一名65歲駕駛則是傍晚疑似操縱不慎釀災。不過，他坦言以往這邊多為擦撞事故，鮮少發生過類似的死亡事故。
至於是否與車速過快？江柏欣說，較難認定，但是車速若快，反應容易不及且萬一發生事故，傷害也會較大。事故發生的地點在貴陽街的水門南北向，都有移動式測速，未來會加強取締的能量，也會增設警告牌面。
此外，自撞橋墩的部分，江柏欣也說，已請相關單位增加反光條增加醒目程度，同時也提醒河濱限速是40，但是騎士很容易超過到60，仍是要注意，執法單位也會遏止超速。
台北市交通局長謝銘鴻說，這兩起A1事故確實不可思議，但主要原因仍是和速度過外有關，畢竟機車是肉包鐵。不過，回歸到今年度的總體事故，他說，目前統計今年7月25日，A1事故死亡39人，比去年同期減少6人，但隨著9月份開學季到來，也更要注意年輕機車族群。
除此之外，台北市議員徐立信也接獲民眾陳情，同樣是在華江雁鴨公園到龍山公園間堤外自行車道，周遭的雜草叢生，不僅影響環境，也擔心清晨和傍晚時騎乘腳踏車時容易視線糟遮蔽而釀災。對此，相關單位將執行修繕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言