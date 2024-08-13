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影／醫院前超車衝人行道慘摔 騎士直接送急診被PO網還吃罰單

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區昨天有1個19歲青年騎機車路過馬偕醫院前方，朝右側超車騎上人行道，導致失控摔得超慘，不但直接被送進醫院掛急診，摔車過程影像還被貼上網，警察再送他1張罰單。

後方車輛的行車記錄器拍下整個摔車過程，昨天下午1時54分左右，19歲詹姓男子騎乘機車路過淡水馬偕醫院前方，沿民權路外側行駛至民富路口時，他猛然向右偏移加速，想要超越前方女騎士的機車，衝上人行道。

不料這段人行道長度超短，雖然兩端都有斜坡，但因車速太快，他一衝上去，機車就騰空飛起，落地時失去平衡摔倒，人還彈起翻滾，看似頭部撞擊旁邊水泥花台，摔得超慘。

幸好有戴安全帽，身上多處擦挫傷，稍後由救護車直接送到相距僅300公尺的急診室，警方則針對他違規行駛人行道，依道路交通管理處罰條例第45條開單告發，可罰600元以上1800元以下罰鍰。

淡水區昨天有1個19歲青年騎機車路過馬偕醫院前方，朝右側超車騎上人行道，導致失控摔得超慘，不但直接被送進醫院掛急診，摔車過程影像還被貼上網，警察再送他1張罰單。圖／翻攝黑色豪門企業
淡水區昨天有1個19歲青年騎機車路過馬偕醫院前方，朝右側超車騎上人行道，導致失控摔得超慘，不但直接被送進醫院掛急診，摔車過程影像還被貼上網，警察再送他1張罰單。圖／翻攝黑色豪門企業
騎士翻滾慘摔，頭部疑似撞擊旁邊水泥花台，幸好有戴安全帽，身上多處擦挫傷，由救護車直接送到相距僅300公尺的淡水馬偕醫院急診室。記者林昭彰／翻攝
騎士翻滾慘摔，頭部疑似撞擊旁邊水泥花台，幸好有戴安全帽，身上多處擦挫傷，由救護車直接送到相距僅300公尺的淡水馬偕醫院急診室。記者林昭彰／翻攝
淡水區昨天有1個19歲青年騎機車路過馬偕醫院前方，朝右側超車騎上人行道，導致失控摔得超慘，不但直接被送進醫院掛急診，摔車過程影像還被貼上網，警察再送他1張罰單。圖／翻攝黑色豪門企業
淡水區昨天有1個19歲青年騎機車路過馬偕醫院前方，朝右側超車騎上人行道，導致失控摔得超慘，不但直接被送進醫院掛急診，摔車過程影像還被貼上網，警察再送他1張罰單。圖／翻攝黑色豪門企業

人行道 馬偕醫院

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