影／醫院前超車衝人行道慘摔 騎士直接送急診被PO網還吃罰單

新北市淡水區昨天有1個19歲青年騎機車路過馬偕醫院前方，朝右側超車騎上人行道，導致失控摔得超慘，不但直接被送進醫院掛急診，摔車過程影像還被貼上網，警察再送他1張罰單。

後方車輛的行車記錄器拍下整個摔車過程，昨天下午1時54分左右，19歲詹姓男子騎乘機車路過淡水馬偕醫院前方，沿民權路外側行駛至民富路口時，他猛然向右偏移加速，想要超越前方女騎士的機車，衝上人行道。

不料這段人行道長度超短，雖然兩端都有斜坡，但因車速太快，他一衝上去，機車就騰空飛起，落地時失去平衡摔倒，人還彈起翻滾，看似頭部撞擊旁邊水泥花台，摔得超慘。